Naučte se ovládat iPhone pouhým pohledem!

Jak na iPhonu aktivovat ovládání zrakem? Operační systém iOS 18 letos přinesl revoluci v ovládání iPhonu. Jednou z nejzajímavějších novinek je možnost ovládat svůj telefon pouhým pohledem. Tato funkce, zařazená do kategorie Zpřístupnění, byla primárně navržena pro osoby s handicapem, ale využít ji může úplně každý. Jak na to? Pojďme si to krok za krokem rozebrat.

Co potřebujete

iPhone s iOS 18: Tato funkce je dostupná pouze na zařízeních s nejnovějším operačním systémem.

Tato funkce je dostupná pouze na zařízeních s nejnovějším operačním systémem. Klidné prostředí: Pro správnou kalibraci je důležité, aby vás při nastavování nic nerušilo.

Jak začít ovládat iPhone zrakem

Otevřete Nastavení.

Zvolte Zpřístupnění.

V sekci Zpřístupnění sjeďte níže, dokud nenajdete kategorii Mobilita a motorika. Zde vyberte možnost Sledování očí.

Aktivujte funkci: Klepněte na přepínač vedle položky Sledování očí, aby se funkce zapnula. Následně bude zahájen kalibrační proces.

Kalibrace: Během kalibrace budete vyzváni, abyste sledovali pohybující se tečku na obrazovce. Držte telefon ve vzdálenosti přibližně 30 cm od obličeje a snažte se sledovat tečku očima, aniž byste hýbali hlavou nebo telefonem.

Kalibrace obvykle trvá několik desítek sekund.

Začněte ovládat: Po dokončení kalibrace bude funkce Sledování očí aktivní a vy můžete začít ovládat svůj iPhone pouhým pohledem. Pohybem očí můžete pohybovat kurzorem po obrazovce a mrknutím potvrdit výběr.

Ovládání iPhonu očima je revoluční funkce, která otevírá nové možnosti pro mnoho uživatelů. Ačkoli byla primárně vyvinuta pro osoby s handicapem, využít ji může každý, kdo hledá nové způsoby, jak interagovat se svým zařízením. Vyzkoušejte si tuto funkci a objevte nové možnosti ovládání vašeho iPhonu.