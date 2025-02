Dvojice legendárních STAR WARS her je nyní na iPhony i Androidy ke stažení zdarma

Milovníci STAR WARS, zbystřete! Na iPhony a potažmo i na Androidy si totiž nyní můžete stáhnout zcela zdarma ikonické RPG tituly Star Wars: Knights of the Old Republic a Star Wars: Knights of the Old Republic II, které jsou sice už letité, nicméně stále velmi zábavné a díky svému portu z počítačů a konzolí na smartphony si je můžeme nyní zahrát kdekoliv a kdykoliv. Stáhnout je však musíte z mobilního Epic Games Store, nikoliv App Store.

Star Wars: Knights of the Old Republic (KOTOR) a jeho pokračování Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords patří mezi nejikoničtější RPG hry zasazené do světa Star Wars. První díl, vydaný v roce 2003 studiem BioWare, hráče zavádí tisíce let před filmovou ságou, kdy Galaxie čelí hrozbě od temných Sithů. Hráč se ujímá postavy s nejasnou minulostí a během dobrodružství rozhoduje, zda se přikloní na světlou, nebo temnou stranu Síly. Pokračování z roku 2004, které vytvořilo studio Obsidian Entertainment, klade větší důraz na morální dilemata a komplexní příběh vyhoštěného Jediho.

Obě hry se pyšní propracovaným soubojovým systémem založeným na pravidlech Dungeons & Dragons a silným narativem, který staví hráčova rozhodnutí do popředí. Mobilní verze přinášejí kompletní zážitek původních her s vylepšeným dotykovým ovládáním a podporou externích ovladačů. Hráči tak mohou prozkoumávat planety jako Taris, Dantooine nebo Korriban přímo na svých telefonech a tabletech.

Grafická stránka byla optimalizována pro moderní displeje, což zlepšuje celkový dojem ze hry. Oba tituly si zachovaly svou atmosféru a hloubku, díky čemuž jsou stále vysoce ceněny i po dvaceti letech od vydání. Mobilní porty navíc nabízí možnost uložit hru kdykoli, což ocení hráči hrající na cestách. KOTOR a jeho pokračování jsou tak skvělou volbou pro fanoušky Star Wars i milovníky klasických RPG.

Jak již bylo zmíněno výše, pokud vás tituly zaujaly, je třeba si pro ně jít do mobilního Epic Games Store, kde jsou až do 20. března zcela zdarma. Ten si můžete stáhnout přes odkaz níže, přičemž jakmile tak učiníte, stačí obchod spustit a následně přes něj hry stáhnout. Vše totiž poté funguje de facto jako v klasickém App Store. A díky tomu, že vše zastřešuje takový gigant jako Epic Games nemusíte mít obavy z toho, že byste si do telefonu stáhli něco nebezpečného.

Mobilní Epic Games Store můžete stáhnout zde