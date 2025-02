Velikost displeje prvního ohebného iPhonu údajně unikla na internet!

Poslední dny jsou doslova prošpikované nejrůznějšími úniky informací o blížících se Apple produktech. Vedle zpráv o chystaných iPhonech 17, 17 Air či 17 Pro nebo last-minute leaků, které předcházely odhalení iPhonu 16e, se navíc nyní do éteru dostaly i další zprávy o prvním ohebném iPhonu.

S těmi přišel před pár desítkami minut na čínské sociální síti Weibo spolehlivý leaker vystupující pod přezdívkou Digital Chat Station. Jedná se o tentýž zdroj, který v minulosti jako první vynesl informace o přesné úhlopříčce displeje iPhonu 12 mini, předpověděl detaily o foťáku iPhonů 15 nebo odhalil jako první přesnou velikost iPhonů 16 Pro. Tentokrát leaker přichází s tím, že ví, jaké úhlopříčky displeje nabídne první ohebný iPhone, který dle něj dorazí příští, maximálně pak popříští rok.

Leaker potvrdil dřívější zprávy o tom, že se Apple chce vydat cestou ohebného iPhonu á la kniha, tedy jinými slovy konstrukčně napodobí Samsung Galaxy Z Fold. Vnější obrazovka skládacího iPhonu by pak podle leakera měla nabízet úhlopříčku displeje 5,49“, přičemž uvnitř bude k dispozici 7,74“. Zařízení by tedy mělo být stále relativně malé a to i v rozloženém stavu. Vždyť nynější největší iPhone disponuje úhlopříčkou 6,9“, přičemž jeho displej musí být samozřejmě i ve zcela jiném poměru stran než displej, se kterým Apple počítá u své skládačky. Nechme se tedy překvapit, zda je tato předpověď pravdivá, nebo se jedná jen o další „kachnu“.