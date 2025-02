První výkonnostní testy iPhone 16e jsou venku!

Apple teprve před dvěma dny představil iPhone 16e a už jsou zde první výkonostní testy. Konkrétně se jedná o měření pomocí nástroje Geekbench, které ukázalo, že iPhone 16e dosáhl výsledku 24 188 bodů a to s iOS 18.3.1. Nás samozřejmě zajímá porovnání, kde se nabízí iPhone 16 Pro, jenž dosáhl ve stejném testu 32 715 bodů a iPhone 16, který dosáhl 27 667 bodů. Je tedy vidět, že iPhone 16e je nejméně výkonným iPhonem ze řady 16, což se dalo očekávat, ovšem rozdíl oproti iPhone 16 není nijak výrazný. Je to dáno hlavně tím, že Apple použil procesor A18 a také 8GB RAM u všech iPhonů a pouze se liší počtem jader a taktem. iPhone 16e má tottiž o jedné GPU jádro méně než iPhone 16 a iPHone 16 PRo. Ty mají konkrétně 5 jádrové GPU, zatím co iPhone 16E pouze 4 jádrové GPU. Lišit se bude také taktování procesoru, i když není známé o kolik.

Při každodenní práci bude tedy rychlost iPhone 16e srovnatelná s rychlostí iPhone 16 nebo iPhone 16 Pro. Rozdíl nastane při spouštění aplikací náročných především na grafiku, jako jsou hry nebo video editory. Pokud vás tedy iPhone 16e zaujal, ale báli jste se jeho výkonu, pak pokud jej máte na běžné používání a příliš nehrajete hry nebo nepoužíváte nějaké náročné video editory, případně aplikace pro tvorbu grafiky, rozdíl v podstatě nepoznáte, tedy co se výkonu jako takového týká.