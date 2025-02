Oficiálně: Na Vision Pro míří Apple Intelligence a to již velmi brzy

Společnost Apple dnes oznámila, že Apple Intelligence se v dubnu objeví v aplikaci Apple Vision Pro. S Apple Intelligence pro Vision Pro budou moci uživatelé korigovat, přepisovat a shrnovat text pomocí nástrojů Writing Tools, skládat text od začátku pomocí ChatGPT v nástrojích Writing Tools, objevovat nové způsoby vizuálního vyjádření pomocí Image Playground, vytvářet dokonalé emoji pro každou konverzaci pomocí Genmoji a mnoho dalšího. Apple Intelligence bude k dispozici v beta verzi systému visionOS 2.4 s podporou americké angličtiny. Další funkce a podpora dalších jazyků se objeví v průběhu roku.

visionOS 2.4 také přináší nové aplikace a funkce, které uživatelům pomáhají objevovat a sdílet kouzlo prostorových počítačů. Spatial Gallery – nová aplikace pro Vision Pro – obsahuje kurátorovanou sbírku prostorových fotografií, prostorových videí a panoramat od umělců, filmařů, fotografů a dalších. Aplikace Apple Vision Pro pro iPhone nabízí uživatelům nový způsob stahování aplikací a her z App Store, objevování zážitků z Apple TV, Spatial Gallery a dalších, snadné vyhledávání užitečných tipů a rychlý přístup k informacím pro jejich Vision Pro. Vylepšení funkce Guest User usnadňují uživatelům sdílení aplikací a zážitků s rodinou, přáteli a kolegy pomocí blízkého iPhonu nebo iPadu.

„Apple Vision Pro pomáhá uživatelům komunikovat, spolupracovat a užívat si zábavu úplně novými způsoby – a se systémem visionOS 2.4 dál posouváme hranice možností prostorových počítačů,“ řekl Mike Rockwell, viceprezident skupiny Vision Products Group ve společnosti Apple. „Díky Apple Intelligence budou moci uživatelé Vision Pro pozvednout svou produktivitu a kreativitu na novou úroveň pomocí funkcí, jako jsou Writing Tools, Image Playground a Genmoji. A těšíme se, že uživatelé budou moci objevovat a sdílet nové neuvěřitelné zážitky díky funkci Spatial Gallery.“

Apple Intelligence v Apple Vision Pro

Apple Intelligence nabízí uživatelům Apple Vision Pro nové způsoby, jak se vizuálně vyjádřit, zjednodušit si každodenní úkoly a bez námahy vyřizovat věci – to vše s převratnou ochranou soukromí. Počáteční sada funkcí Apple Intelligence bude k dispozici v dubnu se systémem visionOS 2.4 pro uživatele se zařízením a jazykem Siri nastaveným na americkou angličtinu. Podpora dalších funkcí Apple Intelligence a dalších jazyků bude zaváděna v průběhu roku.

S nástroji pro psaní mohou uživatelé vylepšovat svá slova přepisováním, korekturami a shrnutím textu téměř všude, kde píší, včetně aplikace Mail, Poznámek a aplikací třetích stran. Pomocí funkce Rewrite mohou uživatelé upravit tón svého textu tak, aby byl přátelštější, profesionálnější nebo stručnější, nebo mohou specifikovat změnu, kterou by chtěli provést, pomocí funkce Describe Your Change. Funkce Proofread kontroluje gramatiku, volbu slov a strukturu vět pomocí navrhovaných úprav. Uživatelé mohou také vybrat text a nechat si ho zrekapitulovat v několika formátech pomocí funkce Summarize. A pomocí funkce Compose mohou uživatelé požádat ChatGPT o vygenerování obsahu pro cokoli, o čem píší.

Image Playground umožňuje uživatelům snadno vytvářet zábavné a jedinečné obrázky z motivů, kostýmů, doplňků a míst. Uživatelé mohou přidávat vlastní textové popisy a dokonce mohou vytvářet obrázky s podobou člena rodiny nebo přítele pomocí fotografií ze své knihovny fotografií. Tento zážitek je integrován přímo do aplikací, jako jsou Zprávy, Freeform a Keynote, a je k dispozici také jako speciální aplikace pro Apple Vision Pro.

Uživatelé budou moci vytvářet Genmoji pouhým zadáním nebo vyslovením popisu do klávesnice emoji. Genmoji lze přidávat do zpráv, sdílet jako nálepku nebo posílat jako Tapback.

Inteligentní odpovědi ve Zprávách a Mailu identifikují otázky a navrhují relevantní odpovědi, takže uživatelé Apple Vision Pro mohou snadno odpovídat na zprávy a e-maily pouhými několika klepnutími.

Pomocí funkce Vytvořit vzpomínkový film ve Fotkách mohou uživatelé jednoduše zadat popis a Apple Intelligence vybere nejlepší fotografie a videa, vytvoří děj s kapitolami na základě témat identifikovaných z fotografií a uspořádá je do filmu s vlastním dějovým obloukem a zvukovou stopou. Stejně jako u všech funkcí Apple Intelligence jsou fotografie a videa uživatelů soukromé a nejsou sdíleny se společností Apple ani s nikým jiným.

Díky vyhledávání v přirozeném jazyce v aplikaci Fotografie mohou uživatelé ještě snadněji najít konkrétní fotografii, album nebo momentku ve videu pouhým popisem.

visionOS 2.4 také obsahuje podporu prioritních zpráv v aplikaci Pošta, přehledů pošty, obrázkové hůlky v aplikaci Poznámky, prioritních oznámení v Centru oznámení a přehledů oznámení. Služba Apple Intelligence používá zpracování přímo v zařízení, aby chránila soukromí uživatelů, kdykoli je to možné. Pro požadavky, které vyžadují ještě větší modely, rozšiřuje Private Cloud Compute soukromí a zabezpečení produktů Apple do cloudu a zpřístupňuje tak ještě více inteligence. Při použití služby Private Cloud Compute se data uživatelů nikdy neukládají ani nesdílejí se společností Apple; používají se pouze ke splnění požadavku. Nezávislí odborníci mohou kontrolovat kód, který běží na křemíkových serverech Apple, aby tento příslib ochrany soukromí průběžně ověřovali, a už to také dělají.

Představujeme Spatial Gallery

VisionOS 2.4 představuje Spatial Gallery, novou aplikaci s výběrem prostorových fotografií, prostorových videí a panoramat, které pro Apple Vision Pro vybírá společnost Apple. S aplikací Spatial Gallery si uživatelé vychutnají úchvatné a intimní momentky z oblasti umění, kultury, zábavy, životního stylu, přírody, sportu a cestování, přičemž pravidelně bude zveřejňován nový obsah. Při spuštění mohou uživatelé objevit pozoruhodné pohledy fotografů, jako jsou Jonpaul Douglass a Samba Diop, nové příběhy a zážitky od ikonických značek, jako jsou Cirque du Soleil, Red Bull a Porsche, momentky ze zákulisí Apple Originals, jako jsou Disclaimer, Severance a Shrinking, a speciální okamžiky od špičkových umělců.

Aplikace Apple Vision Pro pro iPhone

Od dubna budou moci uživatelé Apple Vision Pro pomocí nové aplikace Apple Vision Pro řadit aplikace a hry ke stažení, objevovat nový prostorový obsah a zážitky, snadno nacházet užitečné tipy a rychle přistupovat k informacím o svém zařízení z iPhonu. Aplikace se uživatelům Vision Pro objeví po aktualizaci iPhonu na iOS 18.4 a lze ji také stáhnout z App Store.

Stránka Discover nabízí kurátorská doporučení nových a pozoruhodných zážitků dostupných v Apple Vision Pro. Uživatelé si mohou rychle prohlédnout oblíbené aplikace a hry v App Store, téměř 300 3D filmů, tituly Apple Immersive a další videoobsah v aplikaci Apple TV a nejnovější prostorové fotografie, prostorová videa a panoramata, které se objevují v galerii Spatial Gallery.1 Mezi nové tituly Apple Immersive patří „Ice Dive“ ze série Adventure, „Sharks“ ze série Wild Life a Man vs. Beast. „Arctic Surfing“ – nejnovější epizoda seriálu Boundless – má celosvětovou premiéru dnes, zatímco další epizoda seriálu Adventure, „Deep Water Solo“, má premiéru příští pátek 28. února.

Na stránce Můj Vision Pro najdou uživatelé tipy, jak využít Apple Vision Pro na maximum, mohou snadno přistupovat k informacím, jako je aktuální verze systému VisionOS a sériové číslo zařízení, a nastavit Personalizovaný prostorový zvuk. Uživatelé s potřebou korekce zraku budou moci v aplikaci Apple Vision Pro uložit a zobrazit kód App Clip pro své optické vložky ZEISS.

Guest User s iPhonem a iPadem

Uživatelé Apple Vision Pro po celém světě si oblíbili sdílení kouzla prostorové výpočetní techniky s rodinou, přáteli a kolegy prostřednictvím aplikace Guest User. V Ovládacím centru si uživatelé mohou vybrat, které aplikace může jejich host vidět, a hosté si mohou uložit nastavení očí a rukou až na 30 dní po posledním použití.

Díky novým vylepšením funkce Guest User v systému visionOS 2.4 mohou uživatelé zahájit relaci Guest User pomocí svého blízkého iPhonu nebo iPadu. Po odemknutí svého zařízení si mohou vybrat, které aplikace budou pro hosta přístupné, a spustit funkci View Mirroring pomocí AirPlay, což jim usnadní provést hosta zážitkem z Vision Pro.