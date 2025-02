Čip A18 v novém iPhonu 16e není stejný jako ten v iPhonu 16, přestože se jmenuje stejně!

Apple včera oficiálně představil nový iPhone 16e, který je vybaven čipem A18. Na první pohled se zdá, že se jedná o stejný čip, který pohání iPhone 16 a iPhone 16 Plus, ale jak informoval 9to5Mac, ve skutečnosti mezi nimi existuje drobný rozdíl. Zdá se, že Apple použil takzvaný binned chip, tedy mírně upravenou verzi čipu. Co to ale znamená pro výkon telefonu?

Apple v loňském roce představil dvě varianty čipu A18. A18 Pro pro iPhone 16 Pro modely s 6jádrovým CPU a 6jádrovým GPU a A18, který se nachází v iPhone 16 a 16 Plus a má 6jádrový CPU a 5jádrový GPU. iPhone 16e však dostal ještě další variantu A18, která má pouze 4jádrové GPU, tedy o dvě jádra méně než A18 Pro a o jedno jádro méně než běžný A18. Pravděpodobně jde o čip, který neprošel testy pro plně funkční GPU a byl proto „osekán“, aby se dal stále využít. Tento proces není u Applu novinkou. Například iPad mini 7 používá verzi čipu A17 Pro, která má o jedno jádro GPU méně než původní varianta v iPhonech 15 Pro.

Většina uživatelů rozdíl nepocítí. CPU je stejný jako u iPhonu 16, takže výkon při běžném používání bude vysoký. Největší dopad bude na grafický výkon, což ovlivní hlavně hráče 3D her nebo ty, kteří často editují videa. iPhone 16 Pro má zhruba o 15 % vyšší grafický výkon než základní A18, takže lze očekávat, že iPhone 16e na tom bude o něco hůř. Pro uživatele, kteří přecházejí ze staršího modelu, to ale nebude znamenat žádný zásadní problém, protože i s „binned verzí A18“ bude iPhone 16e citelně rychlejší než předchozí generace. Předobjednávky startují 21. února, první kusy dorazí zákazníkům 28. února. Cena začíná na 599 dolarech (16990 korun) za 128GB variantu. K dispozici budou i modely s 256GB a 512GB úložištěm ve dvou barvách – bílé a černé.