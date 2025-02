Apple se pomalu loučí s (PRODUCT)RED: Červené produkty mizí z jeho nabídky

Apple postupně omezuje svou nabídku charitativních (PRODUCT)RED produktů a v současné době již v této barvě nenabízí žádné zařízení. Partnerství mezi Applem a organizací (RED) započalo v roce 2006 s cílem podpořit The Global Fund, který financuje boj proti HIV/AIDS, tuberkulóze a malárii v Africe. Po mnoho let byla součástí produktové řady i červená varianta některých modelů iPhonů, ale tento trend se nyní zdá být u konce.

Nejnovějším příkladem je iPhone 16e, který rovněž není dostupný v barvě (PRODUCT)RED. Spolu s ukončením prodeje iPhonu SE, iPhonu 14 a iPhonu 14 Plus tak z trhu zmizely poslední modely, které byly dostupné v této charitativní červené variantě. Je ale pravdou, že Apple v současnosti nabízí několik (PRODUCT)RED krytů pro starší modely iPhonů.

Fotogalerie Apple Watch Product red 2 Apple_new-iphone-se-black-white-product-red-colors_04152020 product red projekt 6 product red projekt 5 product red projekt 2 iPhone 11 (PRODUCT)RED Vstoupit do galerie

Navíc u novějších modelů Beats sluchátek Apple opustil označení (PRODUCT)RED a místo toho využívá názvy jako Statement Red nebo Transparent Red. Celkově to vypadá, že ikonická červená barva z produktového portfolia Applu ustupuje. Přesto nelze vyloučit, že se v budoucnu Apple rozhodne toto partnerství znovu oživit. Podporu The Global Fund totiž firma stále zachovává, například skrze každoroční charitativní kampaň s Apple Pay, která probíhala od 29. listopadu do 8. prosince loňského roku.