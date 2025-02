Co by mohlo znamenat písmeno „e“ v názvu nového iPhonu 16e

Včera představený iPhone nezaujal ve světě jen svými technickými specifikacemi či cenou, ale taktéž názvem, který je do značné míry jiný, než na jaké jsme byli doposud od Applu zvyklí. Ačkoliv je totiž telefon svým způsobem duchovním nástupcem iPhonů SE, Apple jej pojmenoval zřejmě ve snaze sjednocení své nabídky jako iPhone 16e. Jelikož však ono „e“ nikterak nepřiblížil, ve fanouškovském světě Applu se začíná šuškat, co by se vlastně za tímto písmenem mohlo skrývat. A jelikož jsme si stejnou otázku položili i my v redakci, níže přinášíme pět našich nápadů, co by mohlo „e“ v názvu iPhonu znamenat.

Essential – E by mohlo naznačovat model zaměřený na základní, ale stále klíčové funkce. Nový iPhone by mohl být na základě tohoto označení pro uživatele, kteří nepotřebují nejmodernější technologie, ale chtějí spolehlivé zařízení s důrazem na jednoduchost a praktičnost, což ve výsledku iPhone 16e splňuje. Nabízí totiž vysoký výkon bez zbytečných prémiových funkcí, které ne každý využije.

Economy – Toto označení by dávalo smysl, pokud by Apple chtěl iPhone 16e prezentovat coby cenově nejdostupnější iPhone pro širší publikum. Na jednu stranu to sice novinka splňuje, jelikož disponuje horším displejem, hliníkovým rámečkem či ji chybí MagSafe, stále si však zachovává spolehlivost a plynulost, kterou uživatelé od Applu očekávají. Navíc díky výkonu nabídne Apple Intelligence, která má být pro Apple klíčová. Zkrátka za málo peněz dost kvalitní muziky.

Enterprise – Pokud by písmeno „e“ znamenalo Enterprise, mohl by být iPhone 16e model zaměřený na firemní zákazníky. Je sice pravda, že se Apple sice většinou zaměřuje na široké spektrum uživatelů, ale například předešlé generace iPhonů SE byly pro firmy velmi zajímavé a zaměstnanci byli těmito telefony ve velkém vybavováni díky fajn poměru cena/výkon.

Entry – Tato možnost by označovala vstupní model do řady iPhonů, ideální pro uživatele, kteří hledají jednodušší a cenově dostupnější zařízení. De facto se tedy vracíme opět na začátek k „Essential“ označení. Jako Entry by mohl Apple prezentovat nový iPhone 16e pro ty zákazníky , kteří přecházejí ze starších iPhonů nebo hledají své první zařízení od Applu.

Jelikož Apple oficiálně neprozradil, co se za písmenem „e“ v názvu nového iPhonu skrývá, můžeme jen hádat, zda jsme se trefili, či je „e“ zkratkou pro něco úplně jiného, potažmo zda má vůbec nějaký význam. Ale kdo ví – třeba se přední představitelé Applu v některém z rozhovorů v nejbližších dnech odhodlají toto malé tajemství rozklíčovat.

