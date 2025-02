Applu unikla nálož informací o jednom z prototypů iPhonů 17 Pro! Odhalují zásadní vylepšení

Ačkoliv se v posledních dnech hovořilo ve fanouškovském světě Applu primárně o příchodu iPhonu SE (2025), který už nyní známe jako iPhone 16E, mnoho informací se vyrojilo i o iPhonech, které dorazí na podzim.

Před pár hodinami se například k leakerovi Majin Bu dostaly informace o jednom z prototypů, který nyní prochází EVT fází testování, které má za cíl vychytat veškeré konstrukční i jiné chyby a opravit je tak, aby finální verzi produktu netrápily. S ohledem na tuto skutečnost je tedy možné, že se u finálního produktu ještě leccos změní, avšak to hlavní, s čím jde nyní do testování, už se zřejmě příliš měnit nebude. Na mysli máme například zadní modul fotoaparátu, který je dle zdrojů leakera de facto jen prodloužením současného designu, ve kterém jsou objektivy poskládány do trojúhelníku.

Fotogalerie prototyp iPhone 17 Pro 1 prototyp iPhone 17 Pro 2 Vstoupit do galerie

Celé „tělo“ zadního fotomodulu dle leakera vyčnívá nad záda zhruba o dva milimetry s tím, že z fotomodulu stejně jako v současnosti ještě „trčí“ jednotlivé objektivy a to zhruba o milimetr každý. Co se týče barvy, v tomto směru zatím zřejmě Apple nemá zcela jasno, jelikož zatímco některé testované prototypy mají mít fotomodul v barvě zbytku telefonu, jiné mají mít fotomodul černý, aby více na zádech telefonu vyniknul. Jelikož však Apple v předešlých letech fotomodul příliš zvýrazňovat nechtěl, je dle nás pravděpodobné spíš to, že pokud jej bude chtít nějak odlišit od zbytku těla, učiní tak spíš například nasazením lesklého skla do kontrastu k matným zádům, jak tomu je i nyní.

Poměrně zajímavé je rovněž to, že ačkoliv jsme v minulosti slyšeli, že chce Apple u letošní generace iPhonů vymýtit fyzické SIM karty, testovaný prototyp slotem na SIM disponuje a je tedy jasné, že minimálně v některých zemích se s podporou fyzických SIM i nadále počítá. Co se pak týče dalších prvků na bocích telefonu, zachováno zůstalo tlačítko Ovládání fotoaparátu, Akční tlačítko či samozřejmě Power Button a tlačítka pro zesilování a zeslabování zvuku. Rám jako takový má být z hliníku s tím, že záda budou skleněná kvůli zachování podpory bezdrátového nabíjení.

Extrémně zajímavou informací je pak to, že dle zdrojů se dost možná iPhone 17 Pro mírně zmenší. Konkrétně totiž hovoří o úhlopříčce displeje kolem 6“, zatímco nyní nabízí iPhone 6,3“. Možná nejzajímavější zprávou, o kterou se leaker podělil, je ale kapacita. Údajně se totiž díky nasazení nové bateriové technologie máme dočkat v menším modelu baterie s kapacitou kolem 5200 mAh. Přitom iPhone 16 Pro nabízí „jen“ 3582mAh baterii. Takovéto navýšení by tedy znamenalo prakticky stoprocentně zásadní skok kupředu ve výdrži.