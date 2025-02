Víme, jaké displeje letos dostanou iPhony 17 a 17 Air

Všechny iPhony budou mít prémiové panely. Tvrdí to alespoň spolehlivý leaker Instant Digital na čínské platformě Weibo. Dle řečeného bude celá řada iPhonů 17 vybavena vysoce výkonnými OLED panely „M14“ od Samsungu. Pokud vše klapne, tato změna by mohla znamenat významné zlepšení kvality displejů u všech modelů, a nejen u verzí Pro.

Fotogalerie iphone 17 pro iPhone-17-Pro-Dual-Tone-Feature-1 iPhone 17 Pro prototyp photomodule Uniklá fotka zveřejněná leakerem iPhone 17 Pro 2025-02-11 v 15.33.34 iPhone 17 Pro iPhone 16 pro vs iPhone 17 Pro Apple iPhone 17 Pro Vstoupit do galerie

Samsungova „M“ série OLED panelů je určena pro špičkové smartphony, přičemž číslo 14 odkazuje na počet vysoce výkonných materiálů použitých při jejich výrobě. Panel M14, který se loni objevil pouze v iPhone 16 Pro a 16 Pro Max, přináší oproti předchozí generaci M13 nejen o 30 % vyšší jas, ale i delší životnost díky zlepšené účinnosti modré vyzařovací vrstvy. Zajímavé je, že nejnovější Samsung Galaxy S25 Ultra stále používá vylepšenou verzi staršího panelu M13. To znamená, že standardní iPhone 17 i nově pojmenovaný iPhone 17 Air mohou mít v některých ohledech dokonce lepší displej než špičkový model od Samsungu.

Mohlo by vás zajímat Exkluzivně: Tohle je nový iPhone SE 4! Mrkněte na obrázky od našich zdrojů iPhone Jiří Filip Před 21 hod.

Tento krok dává smysl i z pohledu Applu, protože firma chce rozšířit technologii ProMotion do celé řady iPhone 17. To znamená, že všechny modely budou podporovat obnovovací frekvenci až 120 Hz. Navíc frekvence displeje bude schopna klesnout až na 1 Hz, což umožní funkci Always-On. Další významnou změnou v roce 2025 dle leaků bude zvětšení displeje základního modelu iPhone 17 na 6,27 palce, což odpovídá loňskému iPhonu 16 Pro. Nový iPhone 17 Air, který nahradí model Plus, by pak měl nabídnout 6,6palcovou úhlopříčku, čímž se zařadí mezi standardní iPhone 17 a větší iPhone 17 Pro Max.