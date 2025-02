Nový Apple Studio Display se blíží! Dorazit má již vcelku brzy

Je tomu skoro až k nevíře, ale od představení Apple Studio Displaye uplynou již brzy tři roky. Apple jej totiž světu odhalil na začátku března 2022 spolu s první generací Macu Studio. Právě vzhledem ke stáří tohoto produktu je tak víceméně jasné, že aktualizaci by si již rozhodně zasloužil. Jak se ale naštěstí nyní zdá, příliš dlouho bychom na ni čekat nemuseli.

Spolehlivý analytik Ross Young totiž přišel před pár desítkami hodin s tím, že Apple nyní finišuje s vývojem nové generace Studio Displaye, přičemž k jejímu odhalení by mělo dojít ke konci letošního roku – pravděpodobně pak spolu s odhalením čipů M5. Displej by si sice měl nechat stávající úhlopříčku 27“, avšak přejít by měl na miniLED podsvícení, které by mu mělo dodat lepší kontrast a přesnost barev či vyšší jas. Díky tomu by se tak zobrazovací schopnosti displeje přiblížily potřebám profesionálů, což by ve výsledku mohlo zájem o tento produkt opět oživit. V příštím roce by pak měl Apple aktualizovat i Pro Display XDR a tím updaty svých monitoru završit.