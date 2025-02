iPhone SE 2025: Vzhled, specifikace, cena a vše ostatní, co je třeba vědět

Již tuto středu 19. února by měl Apple představit svůj první letošní iPhone. Řeč je konkrétně o velmi očekávané nové generaci iPhonu SE, která by však měla ty předešlé z hlediska inovací strčit dost zásadně do kapsy. Není proto od věci si udělat jasno v tom, co vše se vlastně od tohoto telefonu očekává, respektive o čem všem se v tuto chvíli šušká.

Vzhled

Novinka má z velké části vycházet z iPhonů 14, od kterých převezme například hranaté tělo, rozměry či tenké rámečky kolem displeje spolu s výřezem, ve kterém se skryje Face ID. Příchod nového iPhonu SE tedy bude znamenat i formální konec Touch ID, jelikož poslední iPhone s tímto prvkem rázem zmizí z nabídky Applu. Vraťme se ale ještě chvíli k designu tohoto telefonu, jelikož by byla chyba si myslet, že ten bude zcela shodný s tím, který Apple nasadil před lety právě u iPhonů 14. Záda nového iPhonu SE totiž například nenabídnou dvojitý fotomodul, ale jen modul s jedním objektivem á la iPhone XR, na boku telefonu zase naleznete Akční tlačítko namísto klasického přepínače režimů hlasitosti a spodní stranu ozdobí USB-C místo Lightningu.

Co se týče barevných variant, na ty byl Apple v minulosti u řady SE vždy docela skoupý a očekává se, že totéž bude platit i letos – ba co víc, dost možná budou barevné varianty okleštěny ještě více. Z dřívějších zpráv totiž vyplývá, že měl údajně Apple přemýšlet jen nad dvěma odstíny tohoto telefonu, konkrétně černou a bílou. Nelze proto vyloučit, že budeme u novinky vybírat jen z nich, byť další odstíny v čele s oblíbenou červenou by jistojistě potěšily.

Název

Je to vcelku paradox, ale jeden z největších otazníků ohledně prvního letošního iPhonu visí nad tím, jak se vlastně bude jmenovat. Ačkoliv jej totiž svět zatím označuje jako iPhone SE 4 či iPhone SE 2025, v minulosti jsme hned několikrát slyšeli, že se Apple chystá na přejmenování této modelové řady, přičemž z telefonu má udělat konkrétně iPhone 16E. Zda se tak stane či nikoliv sice můžeme zatím jen hádat, ale pravdou je, že letošní generace iPhonu SE by měla být oproti těm předešlým skutečně podstatně zajímavější, jelikož se nebude jednat jen o prachsprostý recyklát starých technologií. Apple totiž musel jednak upravit záda telefonu, kde z dvojitého fotomodulu vytvořil jeden, ale hlavně zde má nasadit vlastní 5G modem. O tom ale až později. Obecně ale zkrátka půjde o daleko zajímavější „SE“ než byla všechna předešlá „SE“, z čehož Apple možná usuzuje, že změna označení by přišla vhod.

Specifikace

Telefon má pohánět čipset A18 spolu s 8GB RAM paměti. Díky tomu by tak měl dosahovat stejného výkonu jako iPhony 16 představení v loňském roce na podzim. Pokud se pak ptáte na to, proč chce Apple zrovna u modelu SE nabídnout až tak moc výkonu, odpověď je jednoduchá – je třeba, aby podporoval Apple Intelligence. Z výkonu však budeme ve výsledku těžit v mnohem víc věcech počínaje svižností a konče bezproblémových chodem i těch nejnáročnějších aplikací.

Ačkoliv fotosoustava novinky zřejmě úplně nenadchne, rozhodně o ní nelze říci, že by byla špatná. Skládat se sice bude jen z jednoho objektivu, ten by však měla nabídnout 48MPx rozlišení a díky tomu, že se bude jednat o objektiv širokoúhlý, bude ve výsledku velmi univerzální a tedy využitelný na spoustu typů fotek. Je nicméně velkou otázkou, zda se u něj Apple odváže a nasadí podporu nočního režimu, kterou zatím žádný iPhone SE doposud nedisponoval. Vzhledem k výkonnostní výbavě by však byla ostuda, kdyby tomu tak nebylo.

Jelikož bude iPhone SE 4 vycházet z iPhonu 14, bude sdílet jeho rozměry, hmotnost, ale třeba i typ displeje. Těšit se tedy můžeme na 6,1″ OLED panel s kvalitním podáním barev, skvělým jasem i kontrastem. Je nicméně jasné, že se budeme muset spokojit jen se 60Hz obnovovací frekvencí displeje, jelikož tutéž nabízí Apple i u základních iPhonů 16, tedy modelové řadě vyšší než bude 16E/SE 4.

Možná nejzajímavějším upgradem letošního iPhonu SE by pak mělo být nasazení vlastního 5G modemu, který by měl nabídnout velmi slušnou rychlost 5G připojení v kombinaci s nízkou energetickou spotřebou, která by se tak měla podepsat i na celkové výdrži telefonu. Nedá se sice očekávat, že ta by se nějak skokově zlepšila, avšak i pár hodin navíc oproti iPhonu 14 díky vlastnímu modemovému řešení určitě potěší.

Cena a start prodeje

Jelikož by už neměl iPhone SE 4 být jen pouhým recyklátem poskládaným z dílů, které dodavatelům Applu zbyly na skladě, ale plnohodnotnou novinkou, obecně se očekává, že mezigeneračně podraží. Cenu můžeme sice samozřejmě zatím jen hádat, v České republice se však nejvíce skloňuje částka 14 990 Kč až 15 490 Kč za základní konfiguraci se 128GB úložištěm.

Co se pak týče dostupnosti, pokud se naplní předpoklady a Apple skutečně ve středu iPhone SE 4 představí, v pátek 21. února pravděpodobně začnou předobjednávky a následující pátek 28. února pak vstoupí novinka do prodeje.