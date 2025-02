Tyto widgety pro uzamčenou obrazovku iPhonu rozhodně stojí za vyzkoušení

Personal Best je aplikace, která vám pomůže sledovat vaše tréninky a zlepšovat vaše výkony. Synchronizuje se s aplikací Apple Zdraví a zobrazuje vám srozumitelné přehledy o vašich trénincích. Díky tomu máte neustále přehled o svých pokrocích a můžete se motivovat k překonávání svých nejlepších výsledků. Personal Best nabízí i praktické widgety pro zamykací obrazovku, které vám umožní rychlý přístup k informacím o vašich posledních trénincích a celkových trendech.

Plant Daddy

S aplikací Plant Daddy už nikdy nezapomenete na zalévání vašich rostlin. Je to váš osobní asistent, který vám pomůže udržet vaše rostliny zdravé a šťastné. Jednoduše si do aplikace přidáte všechny vaše rostliny, pojmenujete je a zadáte informace o tom, jakou péči potřebují. Plant Daddy už se pak postará o to, abyste dostali včasné upozornění, kdy je čas vaše rostliny zalít. Můžete si nastavit i různé upomínky pro různé druhy rostlin, takže každá vaše rostlinka dostane přesně to, co potřebuje. S Plant Daddy bude vaše zahrada nebo byt plné krásných a zdravých rostlin.

Aplikaci Plant Daddy stáhnete zde.