Kukaččí vejce: nejlepší kniha o hackerech, která kdy vyšla

Zdá se, že v nejbližších týdnech ještě zůstaneme zachumlaní pod dekama u krbu s teplým čajem v ruce. Pokud jste již dokoukali vše na Netflixu a nevíte co dělat, pak pro vás mám tip na knihu, kterou jsem sháněl 20 let a nyní ji konečně mám rozečtenou. Kukaččí vejce je naprosto jedinečná kniha, kterou vypráví člověk, který se stal jednou z prvních obětí hackera na světě. Pokud vás tato tématika zajímá, pak věřte, že si nemůžete přečíst nic lepšího a to samzořejmě mám ve své knihovně i lov na Kevina. Ještě než se pustíte do shánění knihy, mimochodem jeden kus mají na knihobotu, tak je potřeba si uvědomit, že kniha vyšla v roce 1989 a vypráví příběh, který se stal v letech předcházejících. Nebude se tedy hackovat váš iPhone a u množství našich čtenářů ani nic, co existovalo v době kdy se narodili. Je potřeba počítat s tím, že kniha vypráví o provopočátcích toho, kdy vznikala počítačová kriminalita a naopak se proti ni začaly formovat první ochrany. Pokud vám nevadí z jakého období kniha je, pak se můžete pustit do čtení za mě naprosto nejlepší knihy na toto téma, která kdy vyšla.

Hlavním protagonistou je sám autor Clifford Stoll, astronom pracující na Lawrence Berkeley National Laboratory. Jeho cesta do světa kybernetické bezpečnosti začala zcela náhodou, když objevil nepatrnou účetní nesrovnalost ve výši 75 centů. To, co začalo jako drobná nesrovnalost v účetním systému, se rychle rozvinulo do odhalení sofistikovaného hackera, který pronikal do amerických vládních a vojenských sítí. Stoll postupně sleduje stopu útočníka, využívá kreativní metody k jeho identifikaci a nakonec pomáhá odhalit mezinárodní špionážní síť, která pracovala pro KGB. Tento příběh nejen ukazuje vývoj prvních bezpečnostních opatření na internetu, ale také detailně popisuje, jak se vyšetřování hackerů provádělo v době, kdy byla počítačová bezpečnost teprve v plenkách. Nejde o fikci, ale o skutečný případ, který ukazuje první velký případ kybernetické špionáže.

Přestože se kniha zabývá poměrně odborným tématem, je napsaná napínavě a vtahuje čtenáře do děje jako skvělý detektivní román. Dalším důležitým aspektem je historická hodnota knihy. Nabízí fascinující pohled na vývoj počítačových sítí, bezpečnosti a hackingu v době, kdy internet teprve začínal nabývat na významu. Pro každého, kdo se zajímá o kybernetickou bezpečnost, je kniha inspirací a cenným zdrojem informací o tom, jak vznikala první obranná opatření proti hackerům Clifford Stoll není jen autor a vědec, ale také vášnivý popularizátor vědy. Po vydání knihy se stal jedním z prvních veřejně známých expertů na kybernetickou bezpečnost a jeho práce inspirovala celé generace odborníků. Kniha se navíc dostala do učebních osnov mnoha univerzit a dodnes je považována za jeden z nejdůležitějších textů v oblasti digitálního vyšetřování. Pokud vás zajímají hackeři, internetová bezpečnost nebo špionážní příběhy založené na skutečných událostech, Kukaččí vejce je kniha, kterou byste rozhodně neměli minout.

Knihu najdete buď pod českým názvem Kukaččí vejce a nebo pod anglickým názvem The Cuckoo’s Egg a autorem je již zmíněný Clifford Stoll. V češtině kniha vyšla pouze ve formě paperbooku, tedy bez pevné vazby a to v roce 1997. Dnes ji najdete již jen v antikvariátech nebo na knihobotu, odkud ji mám i já a jak říkám v úvodu. Sháněl jsem ji zhruba 20 let, proto to chce trošku trpělivosti a štěstí.