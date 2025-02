Recenze Aligator USB-C HUB 4v1: Dodejte vašemu iPhonu, iPadu či Macu USB-A porty za pár korun

Časy, kdy jsme si mohli do Maců strčit bez problému USB-A flashku či k nim připojit externí disk s USB-A kabelem jsou již dávno pryč. Apple totiž již kompletně přešel na USB-C porty, kvůli čemuž je tak třeba v případě, že potřebujete USB-A stále z nějakého důvodu využívat, třeba disponovat USB-C hubem, který potřebné porty dodá. Tento typ hubu přitom není od věci ani v případě, že vlastníte některý z novějších iPhonů, jelikož díky jejich USB-C koncovce můžete právě přes hub například přehrávat na iPhonu filmy uložené na externím úložišti a tak podobně. O to víc potěší, že lze v dnešní době sehnat bez jakéhokoliv problému kvalitní USB-A huby za pár korun. Jeden takový nám nedávno do redakce zaslal i výrobce příslušenství Aligator a jelikož jej mám již řádně vyzkoušený, je na čase vás s ním seznámit.

Technické specifikace, zpracování a design

Aligator USB-C HUB 4v1 je – jak již název napovídá – HUB s koncovkou USB-C, díky které je tak kompatibilní s Macy, iPhony či iPady. Typově se pak jedná o základní hub cílící na méně náročné uživatele, čemuž odpovídá portová výbava. K dispozici jsou totiž celkem čtyři USB-A porty, kdy tři podporují standard USB 2.0 a tedy teoretickou přenosovou rychlost 60 MB/s a čtvrtý pak podporuje USB 3.2 Gen 1 s teoretickou rychlostí 5 Gb/s nebo chcete-li po převodu 625 MB/s. Zejména čtvrtý port se tedy jeví z hlediska rychlosti poměrně zajímavě, vezmeme-li v potaz fakt, že se bavíme o hubu s cenovkou pouhých 269 Kč.

Co se týče designu, ten je za mě povedený. Výrobce totiž vsadil na miniaturní kovové tělo, vychází z rozměrů výšky, šířky a tloušťky. Jinými slovy, hub je přesně tak velký, respektive malý, jak mu umožňuje portová výbava, která je v něm skrytá. Pokud vás zajímá barva, jedná se o jakousi kombinaci vesmírně šedé, stříbrné a modré, kdy je sice tmavší a „modřejší“ než klasická stříbrná, zato však světlejší než vesmírně šedá nebo inkoustově modrá, ve které mám MacBook Air já.

K propojení hubu s Macem, iPhonem či iPadem slouží integrovaný kabel s USB-C koncovkou, který je bílý a gumový. Díky tomu je tak skvěle poddajný a není tedy problém jej „zakroutit“ přesně tak, jak je třeba.

Testování

Jelikož se jedná o naprosto jednoduchý typ příslušenství, samozřejmě se obejde bez jakékoliv doprovodné aplikace – ostatně, jak je u USB-C hubů zvykem. To ve výsledku znamená, že pokud jej budete chtít používat v kombinaci s iPhonem či iPadem, přes hub připojená média uvidíte v aplikaci Soubory, konkrétně pak v sekci Prohlížení, kde se po připojení objeví sekce USB a vy skrze ní můžete rázem přistupovat k médiím připojeným přes hub – typicky flash diskům či externím diskům například s fotkami či filmy.

V případě použití s Macem je pak vše dle mého ještě jednodušší – po připojení hubu s USB-A médiem k USB-C portu vašeho počítače se vám na ploše objeví nový zástupce, který je právě daným médiem a vy tak můžete začít soubory z něj jak přetahovat, tak konzumovat. Zkrátka a dobře, co vám macOS dovolí. A to samé ostatně platí i v případě iOS a iPadOS.

Pokud vás pak zajímá rychlost hubu v reálu, ta se pohybuje kolem papírových údajů. V případě USB 2.0 portů jsem se dostával na rychlost kolem 55 MB/s, přičemž při využití USB 3.1 jsem byl schopný přenášet data rychlostí kolem 600 MB/s. Je ale samozřejmě třeba pamatovat na to, že přenosová rychlost souborů se mění v čase a určitě tedy nelze počítat s tím, že vám přenos daného souboru poběží od 0 do 100 % na maximální rychlost. Nebojím se ale říci, že pro běžné uživatele tento hub stačí naprosto bohatě, jelikož je rychlostně prakticky nemá šanci jakkoliv omezit.

Jednou z největších bolístek USB-C hubů je prakticky od jejich vzniku nepříjemné zahřívání, které se zpravidla začíná projevovat hned po připojení k počítači, tabletu či telefonu bez ohledu na to, zda hub zrovna přenáší soubory či nabízí rozšíření portové výbavy Macu. I Aligator USB-C HUB 4v1 hřeje, avšak naštěstí se jednak zahřeje po delší době (řádově desítky minut po nabití) a jednak nedosahuje v žádném případě žádných vysokých teplot, kvůli kterým by bylo nepříjemné s ním manipulovat. Z hlediska vnitřní konstrukce tedy odvedl výrobce velmi dobrou práci.

Resumé

Co tedy říci o Aligator USB-C HUB 4v1 závěrem? Že za opravdu málo peněz vám dokáže poskytnout sakra hodně muziky – tedy v případě, že je pro vás USB-A hlavním portem, skrze který připojujete flashky, externí média nebo třeba klávesnice, myši a tak podobně. Za sebe se tedy tento hub nebojím doporučit, protože se stane součástí i mé výbavy. Díky jeho kompaktním rozměrům jej totiž moc rád zařadím do své „lehké“ cestovní výbavy.

Aligator USB-C HUB 4v1 lze zakoupit zde