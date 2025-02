Bill Gates: zdrojový kód – něco, co rozhodně stojí za přečtení

Právě v těchto dnech dorazila na pulty knihkupectví dlouho očekávaná kniha Bill Gates: zdrojový kód, moje začátky. Já jsem se na knihu těšil téměř rok od chvíle, kdy ji Bill Gates poprvé promoval na svém oficiálním webu a nyní ji mám konečně v ruce. I když jsem o knize věděl dlouho dopředu, netušil jsme tu nejzásadnější věc, a to jakým stylem je psána. Nyní musím říct, že tím, který mi osobně vyhovuje nejvíc. Celý text totiž vypráví sám Bill Gates z první osoby a vy tak celou dobu čtete příběh, který vám vypráví sám Bill Gates tak, jak kdybyste s ním byli na kávě.

Kniha je k dispozici v pevné vazbě a musím říct, že se jedná o poměrně velkou a tlustou knížku. Vazba je kvalitní a kniha obsahuje integrovanou záložku. Uprostřed pak najdete zhruba deset dvoustránek obsahujících fotografie z Billova dětství, včetně fotek jeho rodičů a příbuzných. Jedná se o fotky, které jsou skutečně z rodinného alba rodiny Gatesů a drtivou většinu z nich jste neměli doposud možnost nikde vidět. I když to je asi kus od kusu, musím říct, že tím, že se kniha tiskla doslova před pár dny, tak po jejím otevření cítíte tu jedinečnou vůni knih, přesně tak, jak si ji představujete a pro mě je to jeden z důvodů, proč jsem stále nepřešel na digitální knihy.

Kniha rozhodně není pro lidi, kteří se zajímají jen o to, jak Bill Gates zbohatl a o zlatou éru Microsoftu. Naopak je pro lidi, kteří chtějí znát základy jeho života. To, jak přemýšlel, jak jej formovala jeho rodina, převážně pak maminka s babičkou. Dozvíte se v ní, že žil tak trošku ve svém světě a to, co jeho maminka nechápala, když mu bylo 13, bylo později to, co mu pomáhalo v jeho práci na začátcích Microsoftu. Samozřejmě zjistíte i to, jak Bill Gates a jeho kamarádi využívali školní síť na Harvardu, kde nelegálně naprogramovali svou první zakázku. Zjistíte i to, proč říkala Billovi maminka Trey a mnoho dalšího.

Kniha začíná v momentě, kdy je Billovi 13 let a končí tam, kdy se pomalu, ale jistě začíná z Microsoftu stávat společnost, která navždy změní svět. Samozřejmě se však dozvíte i něco o rodině Gatesů, o jeho babičce a dědečkovi a o tom, že i když nepocházel z chudé rodiny, tak v jeho případě to bylo vlastně jedno a všechny peníze si vydělal od prvního dolaru sám. Pokud milujete počítačovou historii a jdete víc do hloubky než, že si přečtete na Wikipedii o tom, jak vznikl Microsoft, tka je kniha přímo pro vás a budete hltat řádek za řádkem.