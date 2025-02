Je rychlejší iPhone 16 Pro, nebo Samsung Galaxy S25 Ultra? Přesvědčte se sami

Časy, kdy iPhony bez problému porážely nejnovější vlajkové lodě od Samsungu, jsou zdá se ty tam. V čerstvém rychlostním testu, který provedl oblíbený kanál PhoneBuff pomocí svého ikonického robotického ramena, totiž nedávno odhalený Samsung Galaxy S25 Ultra doslova přejel nejnovější (byť již přes čtvrt roku starý) iPhone 16 Pro Max. Sportovně navíc musíme uznat, že test byl ze strany kanálu nastaven férově, jelikož byly spouštěny vždy stejné aplikace a v nich prováděny stejné úkony. Určitě tedy nelze říci, že by byl právě akcemi na displeji jakkoliv ovlivněn. Jediné dvě věci, které by měly mít na výsledek vliv, jsou tedy výkon obou telefonů v kombinaci s optimalizací jednotlivých aplikací ze strany jejich tvůrců. Na to, jak negativně test pro Apple dopadl se můžete podívat níže.

Zatímco Galaxy S25 Ultra je poháněn čipem Snapdragon 8 Elite spolu s 12GB RAM paměti, iPhone 16 Pro má uvnitř skrytý čip A18 Pro doplněný 8GB RAM paměti. Poměrně zajímavé je pak to, že benchmarkově na tom je i nadále lépe telefon od Applu, avšak jak můžeme na videu sami vidět, benchmarková měření jsou do jisté míry nicneříkající, jelikož běžný provoz zařízení je samostatnou kapitolou.