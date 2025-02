DeepSeek je ze hry! Apple jej do Apple Intelligence nenapojí

V posledních týdnech a měsících se ve všech pádech skloňuje čínská umělá inteligence DeepSeek. Zejména v západním světě je vnímána spíše jako problematická – může být právě toto důvodem, proč se Apple rozhodl tento nástroj při hledání partnera pro vývoj AI v Číně přeskočit?

Podle zdrojů The Information se technologický gigant rozhodl spolupracovat s jinou společností. DeepSeek se podařilo vyvinout AI model s nižšími náklady a menší spotřebou energie, což by mohlo představovat konkurenční výhodu. Nicméně několik zemí včetně USA, zakázalo DeepSeek na vládních zařízeních z důvodu obav o soukromí. To mohlo být jedním z faktorů, které vedly Apple k rozhodnutí nevyužít služeb této společnosti.

Podle dostupných informací je Apple v Číně nucen při vývoji AI modelů pro svá zařízení spolupracovat s lokální společností. Původně se zaměřil na spolupráci s Baidu, ale nakonec tuto možnost zavrhl kvůli nesplnění jejich standardů. Následně Apple v posledních měsících testoval modely od společností Alibaba, Tencent a ByteDance.

Momentálně vše nasvědčuje tomu, že Apple směřuje ke spolupráci se společností Alibaba. Obě firmy dokonce již předložily první sadu společně vyvinutých AI funkcí čínskému kybernetickému regulátorovi k posouzení. To by mohlo znamenat, že Apple Intelligence v Číně by mohla být dostupná pouze s lokálními úpravami.

Společnost Apple potvrdila, že Apple Intelligence letos získá podporu pro další jazyky, včetně čínštiny. Tato aktualizace by měla přijít v dubnu. Nicméně podpora čínštiny by mohla být omezena pouze na země mimo Čínu, dokud tam nebude Apple Intelligence oficiálně schválena.