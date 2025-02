Apple je v plné síle zpět na X!

Nedávné spekulace ohledně blížícího se návratu Applu na X poté, co z něj v listopadu 2023 stáhl svou veškerou inzerci, se ukázaly jako pravdivé. Kalifornský gigant totiž začal nyní na X opět ve velkém inzerovat své hardwarové i softwarové produkty a dal tak do jisté míry zapomenout na svůj postoj vůči kontroverzním prohlášením Elona Muska, kvůli kterým před časem X opustil.

Jelikož je v USA sociální síť X nebo chcete-li postaru Twitter mezi uživateli velmi oblíbená, bylo jen otázkou času, kdy se na ní Apple rozhodne vrátit a spustit na ní naplno své inzertní aktivity. A jak se nyní zdá, zřejmě „jen“ čekal na vhodnou příležitost, kterou by mohl s návratem spojit, kterou se nyní zdá být spuštění aplikace Apple TV+ na Androidu, což by tak mělo zajistit této streamovací službě příliv nových uživatelů „z druhého břehu“. Vcelku úsměvné je pak to, že na kontroverze Muska nereagoval opuštěním X nejen Apple, ale třeba i Disney, Coca-Cola, Sony a další, přičemž ve všech případech se společnosti na tuto platformu vrátily, aby zde mohly propagovat své produkty. Její síla je tedy evidentní.

Pravdou je navíc to, že ačkoliv se Apple z X stáhl z hlediska marketingu, jeho přední představitelé v čele s Timem Cookem či Gregem Joswiakem jsou na této platformě stále dost aktivní a svou aktivitu neomezili ani ve chvíli, kdy na ní Apple neinzeroval. I z tohoto kroku tak šlo do jisté míry vyvodit, že se Apple s X rozhodně nerozloučil nadobro.