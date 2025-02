Buffett, SONY a strategie tradingu: Co se aktuálně vyplatí sledovat na trzích podle Tomáše Vranky?

Komerční sdělení: Další měsíc je za námi a s příchodem druhého únorového týdne přichází také další část oblíbeného měsíčního formátu Akciové portfolio Tomáše Vranky od XTB. Na trzích je od začátku roku velmi živo, a proto bylo k probrání mnoho aktuálních témat: potenciál tradingu a investování v těchto volatilních časech, potenciál Berkshire Hathaway a mnoho dalšího. V tomto článku přinášíme souhrn těch nejzajímavějších témat, která v aktuální epizodě zazněla!

Jak se SONY proměnila z výrobce elektroniky v giganta zábavního průmyslu?

SONY – značka, kterou zná snad každý. V minulosti si vydobyla své místo jako inovátor v oblasti elektroniky, od barevných televizorů až po legendární Walkman. Dnes se však situace změnila. Trh s elektronikou je nasycený, konkurence roste a mnoho čínských značek tlačí ceny dolů. Jak na to SONY zareagovala?

Před deseti lety se společnost rozhodla přeorientovat svou strategii a zaměřit se na oblasti, kde má výraznou konkurenční výhodu – hudbu, filmy a hry. Tato změna se ukázala jako správné rozhodnutí – dnes tvoří zábavní segment již dvě třetiny jejích tržeb a jeho význam neustále roste. Zdá se, že tento fakt se začíná promítat i do ceny samotné akcie společnosti. Ta totiž za posledních několik měsíců vzrostla o více než 50 %. Je však tento růst udržitelný, nebo je na obzoru korekce? Právě to jsme mimo jiné řešili v nejnovější epizodě Akciového portfolia Tomáše Vranky!

Graf SONY.US, týdenní svíčky

Zdroj: xStation

Trading vs. investování: Je možné je úspěšně kombinovat?

Dalším horkým tématem nejen tohoto měsíce je otázka, kterou si v posledních letech kladou mnozí investoři: Je možné úspěšně kombinovat trading s investováním? Odpověď na tuto otázku hledal Tomáš Vranka spolu se svým kolegou Stanislavem Viktorinem, který se v XTB specializuje právě na trading, ale soukromě se věnuje i dlouhodobému investování.

Ve videu se tak rozebírají klíčové výhody a nevýhody obou přístupů a co je důležitější – jak je efektivně propojit. Možná vás překvapí, že v některých obdobích může kombinace těchto strategií přinést zajímavé výsledky, zejména když trhy nejsou v nejlepší kondici.

Proč Tomáš Vranka nakoupil Berkshire Hathaway i přes vysoké ceny akcií?

Americké akcie jsou drahé. Index S&P 500 se aktuálně obchoduje za 23násobek očekávaných ročních zisků, což je vysoko nad historickým průměrem. Za poslední dva roky vzrostl index o 50 %, a podle historických dat to obvykle znamená, že v následujících letech může být výkonnost slabší. Nastává tedy otázka, na co by se měl dlouhodobý investor zaměřit.

Tomáš se v rámci svých lednových nákupů rozhodl znovu přikoupit akcie Berkshire Hathaway – společnosti legendárního investora Warrena Buffetta. Proč?

Berkshire Hathaway má extrémně silnou pozici – vlastní desítky stabilních podniků v tradičních sektorech.

– vlastní desítky stabilních podniků v tradičních sektorech. Firma sedí na obrovském množství hotovosti – k dispozici má 325 miliard dolarů, což jí dává velkou flexibilitu v případě poklesu trhu.

– k dispozici má 325 miliard dolarů, což jí dává velkou flexibilitu v případě poklesu trhu. Buffett historicky skvěle využíval tržních propadů – v minulosti dokázal při poklesech trhu efektivně investovat a generovat nadprůměrné zisky.

Pokud by došlo k výraznějšímu propadu trhu, Berkshire Hathaway bude mít obrovskou výhodu, protože bude schopna využít svou hotovost k nákupům podhodnocených aktiv. I proto se jedná o defenzivnější investici, která může být zajímavá v době, kdy jsou valuace na maximech.

