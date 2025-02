Tim Cook navštívil New Orleans a Super Bowl

CEO Applu Tim Cook strávil uplynulý vákend v New Orleans v Louisianě. Tam se zúčastnil kromě Super Bowlu, také řady dalších akcí. Apple je již několik let partnerem half time show, tedy hudebního vysotupení, které tradičně probíhá během poločasu ve finále Super Bowlu. Apple tuto akci sponzoruje prostřednictvím Apple Music. Tim Cook začal svou cestu návštvou Ellis Marsalis Center for Music (EMCM), což je centrum pro hudební výchovu mladých umělců, které Apple tatktéž financuje a to prostřednictvím grantů pro mladé talentované hudebníky.

Poté navštívil legendární bistro Domilise’s Po-Boy, kde se setkal s country zpěvákem Shaboozey. Tim Cook si následně udělal výlet do Apple Music Radio Studio, které má sídlo právě v New orleans a následně se zastavil v Apple Store v nákupním centru Lakeside, kde se setkal se studenty, jenž se zrovna učili používat GarageBand. Celý víkend se tka nesl ve znamení hudby a jak vše probíhalo máme možnost vidět na oficiálním profilu Tima Cooka na sociální síti X.com, dříve Twitter. Tim sebou vzal také Senoir VPS, tedy Senior Vice Presidenta pro služby, kterým je pocohpitelně legendární Eddy Cue.

Spent an amazing weekend in New Orleans with students, team members, athletes, and some of the most impactful artists making music today. And it was all capped by a fantastic game and halftime show! Congratulations to the Philadelphia Eagles! pic.twitter.com/1dNZ7yykso

— Tim Cook (@tim_cook) February 10, 2025