Biliony otázek, žádné snadné odpovědi: podívejte se na film, který natočil sám Google

Dnes máte možnsot zahlédnout dvojici Sergey Brin a Larry Page většinou jen pokud jste zrovna na jednom nejexkluzivnějších přístavů světa. Oba muži totiž většinu svého času tráví na obřích yachtách. Před dvaceti lety, tam kde začíná dokument Bilióny otázek, žádné snadné odpovědi trávili dny a noci v zaprášeném sklepě a pracovali na tom, aby doslova a do písmene změnili internet. Nakonec se jim to podařilo a to co stvořili zná dnes každý. V dokumentu nahlédnete do zákulisí Googlu, do jejich datového centra, do zákulisí první prezentace, na které bylo jen pár lidí a opravdu sám Page a Brin zde prezentovali to, co dnes používá více než miliarda lidí každý den.

Jak funguje vyhledávání na internetu? I na to dojde řeč. Pokud vás tedy zajímá jak vznikl Google a co vše stojí za tím, že dnes zadáte do jeho vyhledavače cokoli co vás napadne a dostanete tu nejlepší možnou odpověď, je dokument přesně pro vás. Celý si jej můžete zdarma pustit přímo na následujícím videu.