Recenze Swissten pouzdra MagStick Shell: Elegantní ochrana s podporou MagSafe

Při výběru ochranného pouzdra pro iPhone je vždy klíčové najít rovnováhu mezi designem, ochranou a praktičností. SWISSTEN MagStick Shell je jedním z produktů, který se snaží všechny tyto aspekty skloubit do jednoho. Na první pohled zaujme uhlíkový design, nízká hmotnost a podpora bezdrátového nabíjení MagSafe. Jak si ale vede při každodenním používání?

Design a konstrukce

Ochrana zařízení

Pouzdro Swissten MagStick Shell je sice lehké a tenké, ale to neznamená, že nedokáže telefon ochránit. Materiál je pevný a odolný proti škrábancům, což ocení každý, kdo chce zachovat perfektní vzhled zařízení po co nejdelší dobu. Pro běžné pády z menších výšek (např. z kapsy nebo stolu) poskytuje ochranu dle mého názoru dostatečnou, ovšem tak daleko jsem při testování pochopitelně nešel.

Podpora MagSafe

Pohodlí při používání

Při každodenním používání je pouzdro příjemné do ruky, a díky jeho tenkému profilu navíc nezvětšuje rozměry telefonu. Přístup ke všem tlačítkům je snadný, a i přes lehkou konstrukci je telefon v pouzdru pevně usazený. Co se týče čistění, matný povrch pouzdra nezachytává otisky prstů tolik jako lesklé varianty, což je určitě plus. Na druhou stranu se na něm mohou objevit jemné škrábance, které ale nejsou na první pohled viditelné.