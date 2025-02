Buďte opatrní: Českem se valí podvodné SMS vydávající se za policii!

Českem se v posledních dnech a týdnech valí další vlna phishingových útoků, které má za cíl z vás vylákat osobní, potažmo přihlašovací údaje. A tentokrát se neskrývá za obchody, sociální sítě či streamovací služby, jak bylo v minulosti zvykem, ale používá podstatně těžší kalibr – konkrétně pak Policii ČR. Právě státní autorita může být ve výsledku pro leckoho důvodem, proč těmto zprávám věřit.

„Objevila se vlna falešných zpráv vydávajících se za Policii ČR, které odkazují na přihlášení do datové schránky. Podvodná SMS tvrdí, že na danou osobu bylo podáno trestní oznámení, a vyzývá ke kontrole datové schránky. Odkaz ve zprávě vede na falešnou stránku, kde se lze přihlásit jen přes bankovní identitu s cílem vylákat vaše údaje k internetovému bankovnictví. Připomínáme: Úřady ani policie vás nikdy nevyzvou k přihlášení do datové schránky přes odkaz v SMS. Nikdy neklikejte na podezřelé odkazy a nesdílejte své přihlašovací údaje. Podvodné stránky už by měly být odstavené, ale buďte stále obezřetní! Pokud obdržíte podobnou zprávu, ignorujte ji a nahlaste jako podvod,“ stojí konkrétně ve varování Digitální a informační agentury z X. Buďte proto obezřetní a ideálně před tímto útokem varujte i své příbuzné, kteří by mohli být potenciálně k podobnému oklamání náchylnější.