Apple zavádí novou daňovou regulaci v Japonsku pro vývojáře, kteří nejsou z Japonska

Od 1. dubna 2025 vstoupí v platnost nové daňové pravidlo, které ovlivní ne-japonské vývojáře prodávající aplikace a in-app nákupy na App Store v Japonsku. Změny jsou důsledkem loňských úprav v japonské daňové legislativě, na základě kterých byl Apple (prostřednictvím iTunes K.K. v Japonsku) označen jako specifikovaný provozovatel platformy (Specified Platform Operator) japonskými daňovými orgány.

Co se mění?

Všechny placené aplikace a in-app nákupy (včetně herních položek, jako jsou virtuální mince), které jsou prodávány vývojáři nepocházejícími z Japonska, podléhají tzv. platformovému daňovému režimu. Apple bude při těchto transakcích automaticky vybírat a odvádět 10% japonskou spotřební daň (JCT) přímo japonské daňové agentuře (National Tax Agency JAPAN). Příjmy vývojářů budou počítány po odečtení této daně.

Co to znamená pro vývojáře?

Pokud jste vývojářnepocházející z Japonsko a prodáváte aplikace nebo in-app nákupy v japonské verzi App Store, Apple se postará o vybírání a odvádění daně. Dříve zakoupené předplacené platební instrumenty (např. virtuální mince) před 1. dubnem 2025 nebudou podléhat této nové regulaci a jejich daňové řešení nadále zůstane v rukou vývojáře.

Pro detailní vysvětlení, jak tato změna ovlivní herní položky a další in-app nákupy, Apple doporučuje podívat se na otázku číslo 7 v Q&A dokumentu japonské daňové agentury o Platform Taxation of Consumption Tax. Tato změna je důležitá pro všechny vývojáře, kteří nabízejí své aplikace v Japonsku, a je nutné se na ni připravit. Apple uživatelům zajistí snadnější správu této daně, ale vývojáři by měli sledovat, jak to ovlivní jejich příjmy a daňové povinnosti.