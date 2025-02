T-Mobile má nejlepší síť v ČR, potvrdil Opensignal

Operátor T-Mobile získal ocenění za nejlepší mobilní síť. Nejlepší kvalitu, nejlepší pokrytí i nejvyšší rychlost stahování operátora ocenila nezávislá testovací společnost Opensignal ve své studii, která analyzuje poznatky o sítích a uživatelích, včetně globální zkušenosti s mobilními sítěmi. T-Mobile zvítězil ve 12 z celkových 14 kategorií, a potvrdil tak špičkovou kvalitu své mobilní infrastruktury.

„T-Mobile má nejlepší síť – v naší analýze jednoznačně zvítězil v následujících klíčových kategoriích: konzistentně nejlepší kvalita sítě, zkušenost s pokrytím a s rychlostí stahování,“ komentuje výsledky Sam Fenwick, hlavní analytik společnosti Opensignal, a dodává „Žádný český operátor nenabízí lepší zkušenost s 5G než T-Mobile, který si navíc udržel obě ocenění Opensignalu za rychlost 5G (rychlost stahování a rychlost odesílání) z předchozího reportu.“ V aktuálním Mobile Network Experience Reportu z února 2025 se tak operátor díky celkovému zisku 12 ze 14 ocenění stal nejoceňovanějším operátorem v této analýze.

„Mobilní síť neustále zdokonalujeme, během posledních dvou let jsme do jejího rozvoje investovali okolo 5 miliard korun a realizovali více než 4 100 projektů za účelem její modernizace pro podporu 5G technologie. Kvalitu, úroveň služeb a spolehlivost připojení nyní potvrdila i nezávislá studie od Opensignal, kde se nám navíc podařilo obhájit i minulé vítězství v rychlosti naší sítě,“ říká Vladan Pekovič, ředitel technologií a IT společností T-Mobile a Slovak Telekom, a dodává: „Analýza Opensignal v reportu 5G Global Award 2024 rovněž ukázala, že T-Mobile Česká republika dosáhl nejvyššího hodnocení za zkušenost s 5G při volání přes hlasové aplikace, a zároveň jsme získali ocenění Global Leader za zkušenost při hraní her v mobilní 5G síti.“

Miliardy automatizovaných měření denně

Analytická společnost Opensignal sbírá každý den data díky miliardám měření různých účastníků výzkumu, různých demografických skupin, zařízení i síťových podmínek. Proces sběru dat je automatizovaný, což zajišťuje neustálé testování v reálných podmínkách. Jde o běžný provoz mobilních zařízení „na pozadí“. Přesnost měření zajišťují běžné internetové servery jako Google, Akamai či Amazon CDN, což poskytuje skutečně reprezentativní pohled na síťové zkušenosti, bez možnosti jakkoliv ovlivnit výsledky nezávislého měření.

Nezávislý test Opensignal se zaměřil na zkušenosti s mobilními sítěmi tří hlavních českých mobilních operátorů za období 90 dní od 1. října 2024 do 29. prosince 2024.

O Opensignal

Opensignal je přední světová nezávislá analytická společnost specializující se na kvantifikaci zkušeností spotřebitelů s připojením a výběrem mobilního operátora. Své studie publikují v 86 regionech světa.