YouTube nyní nabízí pro majitele Premium skvělé experimentální funkce

Pokud patříte mezi předplatitele YouTube Premium, pak jistě dobře víte, že vám čas od času YouTube nabízí možnost vyzkoušet si nové experimentální funkce. Tentokrát se chlubí tím, že některé funkce využívají umělou inteligenci. Tou hlavní a na první poslech perfektní novinkou je zvuk ve vysoké kvalitě. I když se v popisku píše pouze o tom, že vám funkce umožní poslech hudby v maximální možné kvalitě, tak při testování mi přijde, že se zlepšily výrazně veškerá videa. Obzvlášť pak záznamy z hrnaí her nebo trailery na filmy a tak podobně. Pokud si pustíte například záznam z Warzone, budete mít pocit, že hru právě hrajete na svém PS5 a máte na uších sluchátka.

Mezi další funkce pak patří možnost posouvat video vpřed a to jak na webu, tka i v aplikaci. Nechybí ani možnost obrazu v obraze pro Shorts a Shorts se týká také možnost jejich automatického inteligentního stahování, kdy se vám stáhnou Shorts, která by vás mohla zajímat. Další novinkou je pak jemné ovládání hlasitosti, kdy jem ožné mnohem precizněji nastavit požadovanou hlasitost. Pokud tedy patříte mezi uživatele YouTube Premium, minimálně možnost kvlaitního zvuku si rozhodně aktivujte, ta totiž opravdu stojí za to.