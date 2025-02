Valentýnské Alza Dny srazily ceny mnoha produktů! Zlevnil Apple, LEGO i televize

Komerční sdělení: Nevíte, čím potěšit vašeho partnera na blížící se Valentýn? Není důvod k panice. Pomoci vám totiž může Alza, která poté, co o půlnoci ukončila „pololetní“ Alza Dny pro snažší nákup odměn za pololetní vysvědčení, dnes dopoledne spustila další velkou slevovou akci ve formě oblíbených Alza Dnů, které tentokrát cílí právě na Valentýna. Akce se navíc nyní nevztahují jen na vybranou kategorii, ale na zboží napříč všemi kategoriemi, které Alza nabízí. Abyste se na nižší ceny zboží dostali, je třeba zadat slevové kódy, které má Alza zveřejněné přímo u daného produktu, takže by neměl být problém s jeho nalezením a následným získáním slevy. A o jakých že slevách se to vlastně bavíme? Dokonce až o 30%, což rozhodně potěší. Určitě tedy na nabídku Alzy mrkněte, protože stojí za to!