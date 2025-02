Uniklo datum představení nových Apple sluchátek!

Nová sluchátka vyvinutá pod taktovkou Applu klepou na dveře. Řeč je konkrétně o Powerbeats Pro 2, jejichž vývoj Apple oznámil již minulý rok, avšak bez jakéhokoliv bližšího časového rámce. V posledních týdnech jsme však viděli hned několik indícií, které naznačovaly brzké představení těchto sluchátek, přičemž s konkrétním termínem představení nyní přišel velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z Bloombergu.

Zdroje Gurmana přišly před pár hodinami konkrétně s tím, že se sluchátka Powerbeats Pro 2 představí v úterý 11. února a to samozřejmě skrze tiskovou zprávu. Co se pak týče ceny, ta má být nastavena na 249 dolarů. U sluchátek se máme těšit na jejich autentický tvar s ušními háčky pro bezpečné uchycení při sportování, čip H2 shodný s tím z AirPods Pro 2 a tedy podporu velmi kvalitního ANC či zvuku. K dispozici by dále měly být vůbec poprvé u sluchátek Applu i senzory pro monitorování srdeční frekvence během tréninku.

Co se týče barevných variant, vedle klasických černých či bílých (světlých) verzí se má svět dočkat třeba i „elektrické oranžové“, jak samotný Apple tento nový odstín popisuje v jedné z beta. Mezi další věci, která o sluchátkách víme z kódu bety, se dále počítá s mezigeneračním prodloužením výdrže baterie, lepší kompatibilitou napříč platformami či podporu Find My Device v případě Android zařízení. Nabíjecí pouzdro pak bude mít dle očekávání USB-C port.