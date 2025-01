Co se to děje? Jablíčkáři pomalu přestávají kupovat iPhony s vyšším úložištěm

Poměrně dlouhou dobu platilo, že jedním z lákadel, na jehož základě se uživatelé rozhodnout upgradovat na nový model iPhonu. Nejnovější průzkumy ale naznačují, že tento trend pomalu ale jistě vymírá.

Stále méně kupujících iPhonů si připlácí za další úložiště, což signalizuje posun směrem ke cloudu, který by mohl otřást jedním z nejziskovějších doplňkových prodejů společnosti Apple. Společnost Apple dlouho spoléhala na upgrade úložiště iPhonů coby hnací sílu příjmů. Strategie je jednoduchá – nabídnout základní úložný prostor, který je svým způsobem dostačující a zároveň lákat uživatele na dražší upgrady.

Nedávné údaje však naznačují, že tato strategie funguje na stále méně lidí. Podle zprávy společnosti Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) došlo u nejnovějších modelů iPhonu k plošnému poklesu upgradů úložiště, což signalizuje změnu chování spotřebitelů.

Ve „svátečním“ čtvrtletí roku 2024 si 44 % kupujících iPhonu 16 Pro a Pro Max zaplatilo za další úložiště, což je oproti 48 % ve stejném období o rok dříve jednoznačný pokles. Ještě výraznější je tento trend u standardních modelů iPhone 16 a 16 Plus, kde se pro větší úložiště rozhodlo jen 42 %, zatímco v roce 2023 to bylo 48 % u modelů iPhone 15 a 15 Plus. Na první pohled se může zdát, že pokles o čtyři až šest procentních bodů není velký, vzhledem k cenovým rozdílům u jednotlivých variant úložišť se pro Apple jedná o významný finanční posun.

Jedním z důvodů bude s největší pravděpodobností fakt, že základní varianta úložiště jednoduše běžnému uživateli stačí pro splnění reálných potřeb. Velkou roli zde hraje posun ke streamovacím službám, díky kterému odpadá nutnost ukládat mediální obsah do zařízení. Čím dál více uživatelů také ukládá fotografie a data do cloudu.

Zatímco tedy ostatní prémiové funkce – jako jsou lepší fotoaparáty, delší výdrž baterie a nové funkce umělé inteligence – stále vedou k nákupům, úložiště už nemusí mít pro uživatele takový půvab. Otázkou nyní je, zda Apple upraví svou strategii, nebo zdvojnásobí ceny za služby, jako je iCloud+, aby nahradil ztracené příjmy z hardwaru.