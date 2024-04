Zabírají Systémová data nesmyslně velký prostor v úložišti vašeho iPhonu? Takto je smažete

Tentokrát se ale nejedná o klasické tipy na to, jak pročistit úložiště vašeho iPhonu. V operačním systému iOS se totiž již několik let vyskytuje chyba, která pohlcuje velké procento dostupného úložiště iPhonu. Tento problém přetrvává i v iOS 17.4 a 17.5, ale naštěstí existují řešení, která nevyžadují vymazání části obsahu iPhonu. Přinášíme vám návod, jak opravit chybu systémového úložiště dat iPhonu.

Na komunitních fórech společnosti Apple, na Redditu a dalších místech si uživatelé na chybu úložiště systémových dat iPhonu stěžují již několik let (některé zprávy se datují až do systému iOS 13). U některých k problémům začalo docházet až s přechodem na operační systémy iOS 17.3 – iOS 17.5, kdy uživatelé náhle zaznamenají, že systémová data iOS pohltí až 60 GB úložiště. A není to jen chyba hlášení, úložiště využívané systémovými daty je nepoužitelné. Na rozdíl od mezipaměti v jednotlivých aplikacích iOS nebo aplikacích Apple, jako je Safari, neexistuje žádné tlačítko pro rychlé vyprázdnění Systémových dat.

Systémová data zahrnují mezipaměť, protokoly a další prostředky, které systém aktuálně využívá. Tato hodnota se mění podle potřeb systému. Společnost Apple nenabízí oficiální řešení problému, ale existuje několik způsobů, jak problém vyřešit. To, jak velkou část úložiště vašeho iPhonu zabírají systémová data, zjistíte tak, že spustíte Nastavení -> Obecné -> Úložiště v iPhonu, zamíříte zcela dolů a klepnete na Systémová data.

Nejprve zkuste iPhone vypnout a znovu zapnout – podle některých uživatelů tento krok bohatě stačil k pročištění Systémových dat. V Nastavení -> Safari můžete také promazat mezipaměť tak, že smažete historii a data stránek. Uživatel s přezdívkou Vertsix zveřejnil na diskuzním fóru Reddit další zajímavý postup, který by mohl pomoci vyřešit problém s příliš velkým objemem Systémových dat na iPhonu.