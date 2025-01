OpenAI: Čínský DeepSeek vykradl naše AI technologie!

Schyluje se ke skandálu na poli umělé inteligence? Rozhodně se to nedá vyloučit. Poté, co se před pár dny jako blesk z čistého nebe zjevil čínský AI model DeepSeek, který svými schopnostmi pobláznil svět a způsobil pád akcií amerických AI gigantů, se totiž začíná čím dál tím víc ukazovat, že se možná o až tak velkou revoluci nejedná. Poté, co jsme vás před pár hodinami informovali o tom, že je DeepSeek poměrně tvrdě cenzorován v tématech, která nejsou Číně „po chuti“, totiž před pár hodinami přišla další rána. Konkrétně OpenAI tvrdí, že DeepSeek do jisté míry vykrádá její AI technologie.

Konkrétně měl čínský startup při tréninku jeho umělé inteligence využít konkurenční open-source model, což je sice běžná praxe, kdyby ovšem nebyl využít natolik intenzivně, že tím byly porušeny ve velkém smluvní podmínky OpenAI. V těch stojí mimo jiné to, že model OpenAI může být sice využit k tréninku umělé inteligence, ale nesmí být využit vyloženě k vytvoření konkurenčního modelu, což se v tomto případě stalo. Právě to přitom ve výsledku vysvětluje jednu z nejpalčivějšího otázek a to sice to, jak je možné, že byl DeepSeek oproti konkurenci tak levný.

Jakou dohru bude mít porušení smluvních podmínek můžeme sice v tuto chvíli jen doufat, avšak vzhledem k tomu, že i díky tomu způsobil DeepSeek ve světě poprask, který stál mnohé společnosti obrovské peníze, je poměrně pravděpodobné, že nás čeká rozpoutání soudních tahanic, rušení licencí a tak podobně. Ve výsledku by tak nebylo příliš překvapivé, kdyby DeepSeek jak rychle vzlétl, tak rychle i přistál.