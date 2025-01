CoD, FIFA či GTA? Na Apple Vision Pro si nově zahrajete přes 2000 prvotřídních AAA her!

Apple Vision Pro je úžasný kus technologie, ale co je mu to platné, když je jeho využitelnost kvůli minimu pro uživatele atraktivního obsahu velmi nízká. To by se však nyní mohlo alespoň částečně změnit. NVIDIA totiž nedávno oznámila, že se chystá přidat do Safari ve visionOS podporu její herní streamovací služby GeForce NOW, která na headsetu zpřístupní přes 2000 prvotřídních AAA her z těch nejlepších herních knihoven. A jak slíbila, tak se i stalo.

Podpora pro visionOS Safari již byla do GeForce NOW implementována, díky čemuž si tak mohou jejich majitelé vyzkoušet, jaké to je streamovat si hry přímo do headsetu. Princip fungování služby na Vision Pro je pak samozřejmě stejný jako na všech ostatních zařízeních. Stačí si vybrat některé z nabízených verzí služby, kdy vedle bezplatné (spíše zkušební) verze jsou tu i zpoplatněné s vyšším výkonem a nulovými omezeními. Následně se přihlásíte pod svým účtem do herních knihoven a služeb, které využíváte a ve kterých máte tedy i hry (například Steam, Game Pass a tak dále) a pak už si jen užíváte streamování hry do vašeho zařízení bez kompromisu. Jak vše funguje v praxi si můžete přečíst v našem starším článku níže.