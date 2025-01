Digitalizace v logistice: Jak funguje „softwarový mozek“ skladu

Digitalizace v současné době přináší firmám tolik výhod, že spíš než o možnosti se o ní mluví jako o nutnosti. Nevyhýbá se prakticky žádným oborům včetně logistiky. Jak se zvyšují požadavky zákazníků a roste množství zboží i počet objednávek, objevuje se stále častěji nutnost přejít na chytré sklady. Jedním z řešení automatizace skladu je jeho softwarové řízení. Přečtěte si, proč na něj firmy přechází, jaké nabízí výhody a jak vybrat vhodného dodavatele služeb.

Automatizace skladu: Kdy poznáte, že už je čas

S rostoucím skladem a množstvím zásob se pojí také více papírování i nemožnost udržet v hlavě, kde jaké zboží leží. To pak prodlužuje proces příjmu a výdeje zboží. V moderních provozech se proto stále častěji spoléhají na větší automatizaci skladu.

Moderně řízený sklad umožňuje lepší plánování, sledování i vyhodnocování práce ve skladu. Efektivněji se využívají prostory skladu, omezují se ztráty způsobené například chybnými nebo zpožděnými dodávkami. Omezuje se i chybovost pracovníků ve skladech.

Díky správně provedené digitalizace se vám nestane, že nakoupíte příliš mnoho zboží, které pak dlouho leží ve skladu nebo vám naopak zboží dojde a vy se o tom dozvíte příliš pozdě. Automatizace pomáhá snižovat i náklady na personál, obzvlášť pro vykrytí hlavní sezony.

Před tím, než se pustíte do digitalizace skladu, si projděte všechny procesy. Od příjmu zboží až po expedici. Najděte oblasti, kde dochází k častým chybám, zdržování nebo třeba neefektivnímu využívání zdrojů. Jasně si definujte, čeho chcete automatizací dosáhnout – například zvýšení produktivity, snížení nákladů nebo zjednodušení procesů.

zdroj fotografie Freepik

Jak funguje řízený sklad a kdy se vyplatí WMS

Představte si situaci, kdy skladník dlouho hledá požadované zboží, množí se vratky, sklad nestíhá odbavovat velké množství objednávek. V takovém případě firmě nabízí pomoc WMS neboli sytém řízení skladu (z anglického Warehouse Management System).

WMS systém funguje jako virtuální asistent pro váš sklad. Jde o chytré softwarové řešení, které dokáže jednoduše zefektivnit a optimalizovat skladové operace. Čímž se celému skladu uleví a eliminují se také chyby v objednávkách.

Hodí se pro všechny firmy, které mají skladové prostory a potřebují správně uspořádat a sledovat své zásoby. Ať už jde o výrobní podniky, velkoobchod, distributory nebo majitele e-shopů. Toto řešení ocení hlavně firmy, které disponují velkosklady a je pro ně složité sledovat pohyb rostoucího množství zboží.

WMS systémy využívají různé technologie jak jsou čárové kódy, RFID čipy nebo chytré senzory, které pomáhají s identifikací a sledováním zboží. Data o každém produktu, jeho umístění ve skladu a jeho pohybu jsou uložená v centrální databázi. Zaměstnanci skladu si pak usnadní práci tím, že mají k dispozici čtečku, která jim ukáže, jaké zboží mají vyskladnit a najde jim i nejkratší cestu k němu.

Jakmile načtou zboží, čtečka jim potvrdí, že mají správný kus. Díky tomu se výrazně snižuje riziko záměny zboží.

Také celý proces naskladňování zboží se výrazně urychluje a optimalizuje. Po načtení zboží nebo celé palety systém WMS automaticky pošlete zboží na optimální místo ve skladu – například těžké zboží do spodních polic, rychloobrátkové zboží co nejblíže expedici apod.

Hlavní výhody WMS:

Přesnější vedení skladu : Snižuje se chybovost pracovníků ve skladu při příjmu, výdeji i přemístění zboží. Systém zajistí výběr správného zboží pro každou objednávku.

: Snižuje se chybovost pracovníků ve skladu při příjmu, výdeji i přemístění zboží. Systém zajistí výběr správného zboží pro každou objednávku. Lepší využívání skladového prostoru : Systém výrazně zlepší způsob uspořádání zásob, což vede k efektivnějšímu využití dostupného prostoru. Umožňuje lépe plánovat umístění a správu regálů. Díky tomu se ve skladu zboží snadno vyhledává i přesouvá.

: Systém výrazně zlepší způsob uspořádání zásob, což vede k efektivnějšímu využití dostupného prostoru. Umožňuje lépe plánovat umístění a správu regálů. Díky tomu se ve skladu zboží snadno vyhledává i přesouvá. Buduje lepší vztahy se zákazníky : Kromě rychlejšího a přesnějšího vyřizování objednávek, umožňuje systém také zlepšit přehled o stavu objednávky.

: Kromě rychlejšího a přesnějšího vyřizování objednávek, umožňuje systém také zlepšit přehled o stavu objednávky. Větší efektivita : Celý proces příjmu i výdeje zboží je rychlejší a snazší. Systém dokáže vypočítat nejkratší a nejefektivnější trasy pro skladníky při vychystávání zboží. Čas strávený hledáním zboží se tak snižuje a roste produktivita.

: Celý proces příjmu i výdeje zboží je rychlejší a snazší. Systém dokáže vypočítat nejkratší a nejefektivnější trasy pro skladníky při vychystávání zboží. Čas strávený hledáním zboží se tak snižuje a roste produktivita. Jednodušší inventura: Automatické sledování pohybu zboží výrazně snižuje čas na inventuru zboží.

Při výběru ideálního dodavatele WMS systému se dívejte na to, jak dlouho už na trhu působí a jaké jsou jeho reference. Díky tomu získáte jistotu, že nastavený systém nebudete muset měnit. Zároveň by vám měl být dodavatel k dispozici i poté, co systém zprovozní a měl by zajistit adekvátní podporu nebo navrhovat další možnosti na zlepšení.