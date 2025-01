Galaxy S25 představen: Samsung kopíruje Apple, v AI mu ale utíká 

Samsung měl na dnešní den naplánovanou svou první letošní událost Galaxy Unpacked, na které představil nejnovější vlajkové smartphony. Ty samozřejmě jdou přímo proti iPhonům 16, budou ale konkurovat i iPhonům 17, které Apple uvede až v září. Je ale o co stát?

Pokud si myslíte, že Apple nedokáže udržet tajemství a všechny podrobnosti o chystaných produktech mu utečou dávno před Keynote, tak Samsung je jiná liga. Tady bylo známo hodně dlouho dopředu už prakticky vše a Galaxy Unpacked tak bylo jen jistou formalitou. Mimochodem veškeré informace o novinkách ohledně Samsungu, si můžete přečíst také na našem Samsung Magazine.

Máme tady tedy nové trio smartphonů, takže Galaxy S25, S25+ a S25 Ultra, které později doprovodí ještě Galaxy S25 Slim. O něm ale ještě nevíme, jestli bude dostupný i na našem trhu. Po hardwarové stránce se nejvíce vylepšovalo u modelu Galaxy S25 Ultra. Ten sice vypadá hodně jinak, jak jeho předchůdce, na druhou stranu ale nijak unikátně, a tedy spíše tuctově.

Galaxy S25 Ultra ztratil svou tvář

Zakřivení displeje zmizelo už loni, nyní zmizel i poslední charakteristický znak řady Note, tedy ostré rohy. Ty jsou nově zaoblené a telefon tak hodně vypadá, jako zbylé dva sourozenci, jen je větší a lepší. Zadní straně pak dominují čtyři fotoaparáty a senzor hloubky. Je to sice nuda, podle našich prvních zkušeností se ale zařízení docela dobře drží. I když mu narostl displej, a to stejně jako u iPhonu 16 Pro Max na 6,9 palců, jeho rozměry jsou menší jak ty samotného iPhonu. Zásadně se zredukovala i jeho váha. S Pen, kterým model vyniká, je přítomen stále.

Celá řada má nový čip Qualcommu, tedy Snapdragon 8 Elite, který je ve světě Androidu tím nejlepším. Každý model je v každé paměťové variantě spárován s 12GB pamětí RAM. Ultra dostala nový 50MPx ultraširokoúhlý fotoaparát, takže i tady se Samsung inspiroval u iPhonu. U Galaxy S25 a S25+ se ale v oblasti fotoaparátů nestalo ve směru hardwarového upgradu zhola nic. A pak že Apple neinovuje. Samsung se tu ale pokusí bodovat softwarem, tak uvidíme, jak si povede v DXOMark.

Specifikace Galaxy S25 Ultra

Displej : 6,9“, obnovovací frekvence 1 až 120 Hz

Rozměry a hmotnost : 77,6 x 162,8 x 8,2 mm, 218 g

Odolnost : IP68 (1,5 m po dobu půl hodiny)

Paměť a úložiště : 12 + 256 GB, 12 + 512 GB, 12 GB + 1 TB

Baterie : 5 000 mAh (45W kabelové nabíjení, podpora Qi2 bez magnetů)

Konektivita : 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7

Fotoaparáty : 200MPx hlavní s f1,7; 50MPx ultraširokoúhlý s f1,9; 10MPx teleobjektiv s 3x přiblížením a f2,4; 50MPx periskopický teleobjektiv s 5x přiblížením a f3,4; 12MPx přední fotoaparát s f2,2

Cena : 35 999 Kč, 39 499 Kč, 45 499 Kč

Specifikace Galaxy S25+

Displej : 6,7“, obnovovací frekvence 1 až 120 Hz

Rozměry a hmotnost : 75,8 x 158,4 x 7,3 mm, 190 g

Odolnost : IP68 (1,5 m po dobu půl hodiny)

Paměť a úložiště : 12 + 256 GB, 12 + 512 GB

Baterie : 4 900 mAh (45W kabelové nabíjení, podpora Qi2 bez magnetů)

Konektivita : 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7

Fotoaparáty : 50MPx hlavní s f1,8; 12MPx ultraširokoúhlý s f2,2; 10MPx teleobjektiv s 3x přiblížením a f2,4; 10MPx přední fotoaparát s f2,2

Cena : 28 999 Kč, 31 999 Kč

Specifikace Galaxy S25

Displej : 6,2“, obnovovací frekvence 1 až 120 Hz

Rozměry a hmotnost : 70,5 x 146,9 x 7,2 mm, 162 g

Odolnost : IP68 (1,5 m po dobu půl hodiny)

Paměť a úložiště : 12 + 128 GB, 12 + 256 GB, 12 + 512 GB

Baterie : 4 000 mAh (45W kabelové nabíjení, podpora Qi2 bez magnetů)

Konektivita : 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7

Fotoaparáty : 50MPx hlavní s f1,8; 12MPx ultraširokoúhlý s f2,2; 10MPx teleobjektiv s 3x přiblížením a f2,4; 10MPx přední fotoaparát s f2,2

Cena : 21 999, 23 999 Kč, 26 999 Kč

Galaxy AI s českým asistentem Gemini

Když už jsme nakousli ten software, tak novinky Samsungu půjdou na trh s Androidem 15 a nadstavbou One UI 7, která se také iOS značně inspirovala. Je tu třeba Now Bar, který vlastně kopíruje živé aktivity. Novinkové modely budou první, které na tomto softwaru jedou hned z balení, starší vlajky by měly aktualizaci dostat v následujících týdnech, pak budou následovat ty ještě starší a nižší modely.

Nejzajímavější není ale ani tak hardware a možnosti nadstavby, jako možnosti AI. Když má Apple ChatGPT, tak Samsung má Gemini. Tento asistent by měl vlastně fungovat podobně, jeho hlavní devizou ale pro nás je, že bude hned od startu prodeje řady Galaxy S25, tedy od 7. února, umět česky. A to je poměrně zásadní výhoda v konkurenčním boji.

Ostatně už textové funkce Galaxy AI umí česky od spuštění této sady loni v lednu, čeká se jen na podporu češtiny u těch hlasových. Apple Intelligence, jak víme, přijde do EU až v dubnu a je ve hvězdách, jak dlouho budeme na nějakou podporu češtiny vůbec čekat. Předprodej na řadu Galaxy S25 už jede. V rámci předobjednávek můžete získat vyšší úložiště za cenu nižšího, jsou tu i výkupní bonusy a ty týkající se servisu.

