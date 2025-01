Zjistěte, co právě hraje v rádiu v Severní Koreji nebo kdekoli jinde s mapou světa Rádio Garden

Napadlo vás někdy, co právě hraje v rádiu v Severní Koreji? Pokud ano, tak s touto mapou světa to můžete zjistit. Na mapě můžete klasicky zoomovat a procházet veškeré země na světě a na nich najít rádiové stanice, které v dané zemi vysílají. Kliknutím na stanici pak automaticky spustíte živé přehrávání rádia přímo ve vašem prohlížeči. Vše funguje jak v rámci desktopu, tak i smartphonu a vy si tak můžete kdykoli poslechnout rádio v jakémkoli státě na světě, kde k nějakém rádiovému vysílání dochází. Tedy samozřejmě řeč je o komerčních rádiích, protože k rádiovému vysílání dochází vždy. Pokud to chcete vyzkoušet, stačí přejít na následující odkaz a můžete se zaposlouchat do toho, co právě hraje, kdekoli vás napadne.

Rádio Garden můžete vyzkoušet přímo zde.