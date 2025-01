Podívejte se, jak by vypadali Simpsonovi v realitě

Dnešní doba je kouzelná mimo jiné v tom, že díky technologickému pokroku lze poměrně snadno vytvářet nejrůznější obrázky a videa prostě jen proto, že vás zajímá, jak budou vypadat. Práce na nich totiž člověka najednou nestojí spousty hodin času, ale jen pár řádků vepsaných do AI nástrojů, které se následně o vše potřebné postarají. Přesně takto vzniklo i virální video, které nyní koluje po sociálních sítích a které ukazuje, jak by mohly vypadat postavy ze seriálu Simpsonovi, kdyby byl tento seriál přetočen do reálného světa.

Lisa Simpson me sorprendió en el personaje real creado por IA pic.twitter.com/IrzgYyN28T — Luis Aníbal Rincón Arguello. ® 🇨🇴 (@Rincon001A) January 19, 2025



Poměrně úsměvné je pak to, že ačkoliv je video poměrně viditelně tvořeno přes AI, mnozí jeho diváci věří, že se jedná o trailer pro chystaný seriál Simpsonovi z reálného světa. Nic takového však oznámeno nebylo a vězte, že kdyby byl v plánu, vzhledem k oblibě Simpsonových jako takových byste o záměru něco takového natočit určitě z médií slyšeli. Nenechte se tedy napálit.