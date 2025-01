5 tipů a triků pro Knihovnu aplikací, které využije každý

Seřazení aplikací podle abecedy

Ve výchozím nastavení jsou aplikace v Knihovně aplikací roztříděné do složek. Konkrétní aplikaci můžete vyhledat ručně zadáním jejího názvu do vyhledávacího pole v horní části. A pokud byste si chtěli nechat zobrazit abecední výpis aplikací, stačí do vyhledávací pole jednoduše klepnout.