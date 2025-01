FLITEDECK: Přichází první smart řídítka na světě

Žijeme v době, kdy je na trhu snad víc smart produktů než těch hloupých. Ovšem i tak jsou ještě stále oblasti, kam takzvané smart technologie nevstoupily a jendou z nich jsou řidítka jízdních kol. Jasně, existují tisíce různých sportestrů, počítačů a různých vychytávek, které si na řidítka můžete připevnit a měřit vše od výmyslu světa. Ovšem tentokrát je řeč přímo o chytrých řidítkách. Stojí za nimi Německá společnost FLIT, která debutovala v loňském roce pa její první produkt FLITEDECK.

Za společností sídlící nedaleko Mnicnhova stojí dvojice Sabrina Fischer a Matthias Huber. Dvojice inženýrů, kteří pracovali v automobilovém, respektive v případě Sabriny v motocyklovém průmyslu má zájem o cyklistiku a právě proto se rozhodli věnovat vývoji chytrých řidítek. Mimochodem nejedná se jen tak o nějaké z tisíců inženýrů, ale Matthias Huber je člověk, který byl hlavním inženýrem automobilky Porsche v závodech 24 hodin Le Mans a dalších 24 hodinovkách.

Řidítka mají nabídnout vše, co si lidé nyní složitě připevňují na klasická řidítka integrované přímo do nich. Na displeji, který je velký v podstatě přes celou šířku řidítek bude k dispozici zobrazneí informací ze senzorů které jsou ukryté uvnitř sluchátek. Patří mezi ne GPS, sporttester, měření kadence napojené na pedály, radar, osvětlení a kamera. Za vysvětlenou stojí asi zejména radar, který cyklistu upozorní na přítomnost vozidel v okolí. Informace ze všech senzorů se pak promítnou přím odo řidítek, stejně, jako to máme nyní na displejích v kokpitech našich vozidel. Nápad je to rozhodně zajímavý, navíc tito dva zřejmě nemají ani hluboko do kapsy a tka by jej mohli dotáhnout až do skutečného prodeje. Pokud chcete vývoj tohoto start-upu sledovat, pak navštivte jejich oficiální web flite.bike.