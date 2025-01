Takto bude vypadat iPhone SE 4! Unikla jeho dokonalá maketa

Představení iPhonů SE 4 se nezadržitelně blíží a díky velmi spolehlivému leakerovi Sonymu Dicksonovi již nyní víceméně 100% víme, jak budou telefony vypadat. Tento leaker totiž před pár desítkami minut sdílel na svém účtu na X makety iPhonů SE 4, které by měly dle něj perfektně kopíroval design svých reálných předloh. A jelikož se Dickson plete jen málokdy, je pravděpodobné, že se nyní díváme vůbec poprvé na to, jak by měly telefony v reálu vypadat. Minimálně jednou věcí přitom dokáží překvapit.

Jak můžete v galerii vidět, makety potvrzují například dosavadní spekulace okolo nasazení hranatého šasi po vzoru novějších iPhonů či použití foťáku s jedním objektivem na zádech. Sdíleny jsou rovněž jen dvě barevné varianty, což do jisté míry potvrzuje dřívější tvrzení ohledně toho, že nový SE dorazí jen v černé a bílé verzi. Určitým překvapením je pak ponechání přepínače tichého a hlasitého režimu na boku telefonu – doposud se totiž počítalo spíše s nasazením akčního tlačítka, které by uživatelům nabídlo vícero využití.

Ačkoliv zatím nevíme, kdy přesně nové iPhony SE 4 dorazí, je prakticky jasné, že s nimi Apple počítá pro první měsíce letoška. Podle nedávných zpráv by pak mělo k jejich odhalení dojít v březnu či dubnu, avšak záleží i na dalších produktech, které bude chtít Apple po jejich boku představit. Těch totiž zřejmě málo nebude. A co vy, těšíte se?