Sony pracuje na systému, který hráčům umožní cítit hry

Společnost Sony pracuje na novém systému, který umožní hráčům doslova a do písmene cítit hry. V rámci CES 2025 vytvořilo Sony systém nazvaný Future Immersive Entertainment Concept (FIEC), který je prezentací toho, jak lze již nyní hrát videohry. Jedná se o speciální místnost, která je tvořena z LED obrazovek s vysokým rozlišením, jenž jsou propojeny se špičkovou aparaturou, vibracemi, reagují na vnější podněty, jako například na situace, kdy na ně hráč zasvítí baterkou nebo do nich vystřelí speciální pistolí a v neposlední řadě pak umí také něco, co se podle Sony již brzo dostane také do našich pokojů. Součástí prezentace hry The Last of US v tomto speciálním systému FIEC byla totiž také vůně, respektive speciální systém, který v reálném čase přinášel uživatelům možnost cítit to, co bylo vidět na displejích okolo nich, tedy různé typy vůní.

Informace o tom, že se systém pro provonění vašeho obývacího pokoje v závislosti na tom, co se odehrává ve hře skutečně chystá uvedení na trh začaly potvrzovat různé zdroje na internetu již během CES. Kdy se tak stane je zatím ve hvězdách, ovšem již nyní víme, že by se mělo jednat o malé zařízení, které si hráči položí na stůl před sebe a zařízení bude stejně jako elektrické aroma difuzéry kombinovat různé cartridge s vůněmi, aby z nich vytvořilo vůni co nejvíce odpovídající tomu, co se během hry děje na displeji před hráčem. Budeme tak mít možnost cítit vůni benzínu při hraní závodních her nebo například hnilobný zápach zombíků při hraní The Last of US.