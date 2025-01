Výhra pro Apple? Evropská unie náhle přerušila všechna vyšetřování

Všechny hrozící pokuty a rozhodnutí EU proti společnostem jako je Apple, Google a Meta jsou údajně dočasně mimo hru. Evropa čeká na Trumpa – čímž demonstruje, jak moc její nařízení souvisí s politikou.

Evropská unie a zejména šéfka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová se již deset let snaží kontrolovat velké technologické společnosti. Většinou se jí dařilo poměrně úspěšně – jedním příkladem za všechny může být zavedení zákona o digitálních trzích (Digital Markets Act, DMA), který stanovil jistá pravidla a zejména podmínky, plynoucí z jejich nedodržení. Nyní jsou však podle Financial Times všechny plány regulátora na pokuty pozastaveny. Pokračovat bude pouze to, co je označováno jako technická práce na některém z vyšetřování v oblasti velkých technologií, a prozatím se žádné pokuty udělovat nebudou. Důvodem je to, že hlavní odpovědní šéfové EU dosáhli svého funkčního období a odcházejí.

Kromě toho se také očekává, že nastupující Trumpova administrativa v USA bude naslouchat lobbistům z „Big Tech“ a bude tlačit na regulaci. Nejmenovaný vysoce postavený diplomat EU údajně uvedl, že „Tito technologičtí oligarchové budou mít blízko k Trumpovi a budou toho využívat k nátlaku na nás.“ Další dva představitelé EU údajně uvedli, že regulační orgány v Bruselu nyní čekají na politické pokyny. Dokud je nedostanou, nebudou přijímat konečná rozhodnutí v případech, jako jsou řízení proti společnostem Apple, Google a Meta. Evropská unie však nicméně tato tvrzení popřela. „Nedochází k žádnému zpoždění při dokončování otevřených případů nedodržování předpisů, a už vůbec ne z politických důvodů,“ uvádí v této souvislosti mluvčí EU.

Přesto unijní zákonodárci, jako například europoslankyně Stephanie Yon-Courtinová, naléhají na regulační orgány, aby pokračovaly, protože DMA „si nelze brát jako rukojmí“ z politických nebo diplomatických důvodů. Poslankyně Evropského parlamentu Stéphanie Yon-Courtin. patřila k těm, kteří se podíleli na původním návrhu nařízení EU. Požádala předsedkyni Evropské komise, aby ji „ujistila, že kabinet plně podporuje účinné provádění DMA, a to bez dalších odkladů.“

EU se během působení Vestagerové neostýchala prosazovat nařízení DMA ani ukládat pokuty. V důsledku toho se očekávalo, že do června 2024 EU udělí společnosti Apple pokutu za údajné nedodržování DMA. Zdá se, že to je jedno ze zmíněných odložených rozhodnutí, a to možná spíše kvůli změnám v administrativě EU než v Americe. V srpnu 2024 totiž bylo oznámeno, že Margrethe Vestagerová nebude potřetí jmenována evropskou komisařkou pro hospodářskou soutěž. Již dříve však veřejně předpověděla, že ve funkci skončí, takže možná rozhodnutí se již odkládala do doby, než dojde ke změnám.

Tim Cook již některá rozhodnutí EU označil za „totální politické svinstvo“. Politika však neskončí, i když EU prý své postupy přezkoumává. Zatímco se nyní EU v oblasti regulací dočasně stahuje, velké technologické firmy se přimkly k nastupujícímu prezidentu Trumpovi, aby získaly politickou sílu na svou stranu. Je tedy pravděpodobné, že po dobu působení příští administrativy zakusí velké technologické firmy menší dopady regulací.