JBL představuje Tour One M3 – špičková sluchátka s revoluční technologií, kterou uvedlo jako první

Společnost JBL, průkopník v audio průmyslu, představuje model Tour ONE M3, který kombinuje špičkové audio technologie s inovativní konektivitou díky inteligentnímu vysílači JBL SMART Tx. Tato nová sluchátka přes uši nastavují nový standard v oblasti vysoce výkonných zařízení díky bezztrátovému zvuku, Hi-Res Bluetooth a vylepšenému True Adaptive Noise Cancelling 2.0. Navržena jsou pro milovníky hudby, audiofily, cestovatele i všechny, kdo hledají výjimečný poslechový zážitek.

Zábava kdekoliv s JBL SMART Tx

JBL Tour ONE M3 přichází s revoluční technologií JBL SMART Tx, která poprvé debutuje v náhlavních sluchátkách JBL. Tento inteligentní vysílač umožňuje bezdrátové připojení k libovolnému USB-C nebo analogovému audio zdroji, jako jsou palubní zábavní systémy, počítače, tablety či televizory. Patentovaný přenos mezi vysílačem a sluchátky zajišťuje nižší latenci, lepší stabilitu a vyšší kvalitu hovorů, což z něj dělá ideální řešení pro poslech kdekoliv.

JBL SMART Tx umožňuje kompletní ovládání sluchátek – od správy přehrávání hudby a hovorů až po nastavení ekvalizéru. Navíc podporuje přenos zvuku na neomezený počet zařízení kompatibilních s technologií Auracast.

Díky této inovaci jsou sluchátka JBL Tour ONE M3 univerzální, překonávají hranice bezdrátového připojení a mění jakýkoliv audio obsah na pohlcující zážitek.

„JBL Tour ONE M3 představují průlomový krok v oblasti audio inovací,“ uvedl Carsten Olesen, prezident divize spotřebitelského audia ve společnosti HARMAN. „S integrací prvního inteligentního audio vysílače Smart Tx do náhlavních sluchátek nastavujeme nový průmyslový standard. Toto vydání je důkazem neochvějného závazku společnosti JBL posouvat hranice zvukové technologie a měnit představy o tom, co je v poslechu možné.“

Personalizovaný JBL Pro Sound

Sluchátka JBL Tour ONE M3 jsou vybavena inovativními 40mm Mica Dome měniči, které zajišťují hluboké basy, vyvážené středy a čisté výšky. Ať už posloucháte bezdrátově přes Hi-Res Bluetooth nebo prostřednictvím bezztrátového USB-C připojení, každá nuance a detail ožívají díky precizní reprodukci zvuku. S technologií JBL Spatial 360 a integrovaným sledováním pohybu hlavy zůstává zvuk pevně ukotven v prostoru, což přináší realističtější zážitek.

Personalizaci poslechu zajišťuje JBL Personi-Fi 3.0, který umožňuje vytvoření zvukového profilu prostřednictvím jednoduchého testu v aplikaci JBL Headphones. Nový algoritmus a intuitivní rozhraní zlepšují přesnost úpravy zvuku, včetně 12pásmového ekvalizéru a vyvážení kanálů, pro zážitek šitý na míru vašim preferencím.

Pohlcující kino z každého obsahu

Díky nové generaci JBL Spatial 360 promění sluchátka Tour ONE M3 jakýkoli filmový nebo herní obsah na pohlcující kinový zážitek. Integrované sledování pohybu hlavy udržuje zvuky pevně ukotvené v prostoru, i když posluchač otáčí hlavou, což přidává další úroveň realismu.

Ultimátní kontrola zvuku

Technologie JBL True Adaptive Noise Cancelling 2.0 se v reálném čase přizpůsobuje okolnímu prostředí a vytváří dokonalé zvukové prostředí. Pokročilý 8 mikrofonní systém efektivně eliminuje rušivé zvuky z města, kanceláře nebo letadla. Funkce Ambient Aware a TalkThru navíc umožňují zůstat v kontaktu s okolím a lze je snadno přizpůsobit pomocí aplikace JBL Headphones.

Pro čistý a kvalitní hlas při hovorech, i v hlučném prostředí, využívají sluchátka adaptivní beamforming technologii a čtyři mikrofony. Jsou také certifikována pro Zoom při kabelovém připojení, což je ideální pro práci i zábavu.

Poslech na celý den i dlouhé lety

Sluchátka JBL Tour ONE M3 kombinují pohodlí a výkon. Měkké náušníky s pěnovou výplní zlepšují pasivní potlačení hluku a zajišťují pohodlné nošení po celý den. Nabízejí až 70 hodin přehrávání, přičemž 5 minut nabíjení zajistí dalších 5 hodin poslechu.

Dostupnost a cena

Model JBL Tour ONE M3 s vysílačem JBL SMART Tx bude k dispozici od dubna 2025 v černé, mocca a modré barvě za cenu přibližně 9 999 Kč. Varianta bez vysílače bude stát 8 799 Kč.

Klíčové vlastnosti