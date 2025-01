Lékaře na telefonu vyhledal o svátcích rekordní počet lidí

Tisková zpráva: Vánoční svátky jsou tradičně obdobím, kdy nápor pacientů na pohotovostech nemocnic dramaticky vzrůstá a několika hodinové čekaní na ošetření nebývá výjimkou. Letos opět přeplněným pohotovostem výrazně pomohla telemedicína. Možnost konzultovat své zdravotní problémy nejprve s lékařem na dálku vyhledává veřejnost stále častěji. Mnohdy pak osobní návštěva na pohotovosti není potřeba a pacientům stačí symptomatická léčba, nasazení léků na snížení teploty, klid a dostatečný příjem tekutin.

„Během vánočních svátků se na naše lékaře obrátilo 5 126 pacientů, což představuje nárůst téměř o 40 procent oproti loňskému roku“, uvádí Jiří Pecina, zakladatel a ředitel společnosti MEDDI hub a.s. Ta provozuje aplikaci MEDDI app, která telemedicínské služby nabízí doslova 24 hodin denně každý den v roce. Lékaře se tak bez problému dovoláte i na Štědrý večer nebo na Silvestra. „Posledního pacienta roku 2024 jsme vyšetřili 19 minut před půlnocí. První pacient nového roku vyhledal našeho lékaře ve dvě hodiny ráno,“ dodává Jiří Pecina. Pouze 5 procent pacientů bylo odkázáno na osobní návštěvu lékaře, ostatní případy se podařilo vyřešit s pomocí konzultace a zasláním eReceptu. To samozřejmě představuje ohromné časové úspory na straně pacientů a lékařů.

Pacienti v průběhu svátků na spojení s ošetřujícím lékařem čekali v průměru 3 minuty, což představuje v porovnání s cestou na pohotovost a několikahodinovým čekáním v čekárně ohromnou časovou úsporu. Kromě konzultace zdravotního stavu s lékařem, který zváží, jestli je osobní návštěva pohotovosti opravdu nutná, umožňuje aplikace MEDDI app zaslání eReceptu, kontrolu dostupnosti léků v celé síti lékáren Dr.Max a jejich rezervaci nebo objednání na vybranou pobočku.

„Víme, jaká je o Vánocích situace na pohotovostech nemocnic, a tak jsme rádi, že jsme pomohli odbavit část pacientů, jejichž stav nevyžaduje akutní zásah lékařů. Těší nás také to, že obliba telemedicíny u veřejnosti bezpochyby roste,“ dodává Jiří Pecina. To ukazují také čísla z Jihočeského kraje, kde je MEDDI hub dodavatelem technologického řešení a lékařských služeb pro projekt Jihočeská pohotovost, do kterého se již zaregistrovalo téměř 25 000 obyvatel kraje. Díky němu mají všichni občané kraje od srpna telemedicínu zdarma na období jednoho roku. „V Jihočeském kraji vyhledalo služby našeho lékaře během Vánoc přes 900 osob,“ uzavírá Jiří Pecina.

O aplikace MEDDI app

MEDDI app je na trhu už od roku 2020. Jedná se o telemedicínskou aplikaci, která slouží jako most mezi pacienty a lékaři. Díky aplikaci se můžete bezpečně spojit s lékaři kdykoliv a kdekoliv, doslova 24/7, a řešit jejím prostřednictvím jakékoliv zdravotní potíže. Spojení s lékařem přes aplikaci je navíc často bezpečnější než bezprostřední návštěva lékaře, a to díky možnosti vyhnout se zbytečnému kontaktu s nemocnými v čekárně u lékaře, což uživatelé MEDDI app ocení zejména v období chřipek a jiných virových onemocnění. Využití MEDDI app ale u spojování pacientů s lékaři zdaleka nekončí – aplikace umí například uchovávat nejrůznější zdravotnická data, je možné přes ni sdílet informace z chytrých hodinek s lékaři a lékař přes ni může na základě online konzultace zasílat eRecepty, na jejichž základě lze ihned objednat lék na pobočku lékárny sítě Dr.Max. Kromě veřejnosti využívají aplikaci také zaměstnanci mnoha firem jako Veolia, Novartis, Notino nebo klienti spoelčnosti VISA. Používání aplikace je zcela snadné a intuitivní, a umožňuje nahradit až 30 % návštěv u lékaře distanční konzultací.