Vision Pro 2 letos nevyjde, s jeho levnější verzí však Apple stále počítá!

Druhá generace headsetu Apple Vision Pro není zřejmě tak blízko, jak ještě nedávno mnohé zdroje ze světa Applu tvrdily. Ačkoliv se totiž ještě donedávna zdálo, že by ji měl Apple odhalit snad už během letošního roku, podle nových informací velmi dobře informovaného reportéra Bloombergu Marka Gurmana se tak nestane.

Gurmanovy zdroje sice potvrdily, že práce na druhé generaci Vision Pro nyní probíhají, její představení však není tak úplně otázkou nadcházejících měsíců. Nevyloučily sice, že by mohlo k odhalení v průběhu letoška dojít, jednalo by se však spíš o jakési „preview“, nežli o představení, na které by byl Apple schopen brzy navázat startem prodejů. Velkým pozitivem je nicméně alespoň to, že vedle Vision Pro 2 pracuje Apple i na levnější verzi headsetu, jejíž vývoj má navíc neustále urychlovat, aby byl schopen jej dostat na pulty obchodů co nejdříve. Zdá se tedy, že dřívější zprávy ohledně zrušení vývoje levné verze headsetu byly lživé.

Bohužel, ani levnější Vision nemá dorazit v průběhu letoška a fanoušci tohoto produktu si tak budou muset minimálně do příštího roku vystačit s hardwarem, který Apple představil už v polovině roku 2023 a který začal následně prodávat na začátku roku 2024. Snad tedy budou veškeré budoucí plány okolo headsetů Applu opravdu velkorysé a díky tomu se mu do budoucna podaří v tomto odvětví uspět.