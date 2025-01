Seznamte se s herním tabletem Lenovo Legion Tab Gen 3

Když jsem poprvé zaslechl o Lenovo Legion Tab Gen 3, říkal jsem si, že jde jen o další pokus vytvořit herní tablet, který se pokusí zaúřadovat v kategorii, kde tradičně dominuje spíše kombinace notebooků a konzolí. Ale musím říct, že když jsem si jej vyzkoušel, byl jsem příjemně překvapen. Tento tablet mi totiž dokázal, že Lenovo ví, co dělá, a že herní zařízení nemusí být nutně pouze o kompromisu.

Displej, který chytne za oči

Začněme rovnou u displeje, protože ten je v případě herního tabletu naprosto klíčový. Legion Tab Gen 3 je vybaven 8,8palcovým Lenovo PureSight Gaming displejem s rozlišením 2560 × 1600 pixelů a obnovovací frekvencí až 144 Hz. To je kombinace, která už na papíře zaujme. V praxi je ale ještě lepší. Barvy jsou živé, kontrast ostrý a všechny detaily vyniknou tak, že máte pocit, jako by hra vystupovala z obrazovky. Obzvláště u rychlých akčních her, kde každý snímek záleží, je tahle obnovovací frekvence znát. A pokud jste fanoušci filmů nebo seriálů, tak věřte, že na tomhle displeji vypadá i obyčejný trailer jako mistrovské dílo.

Výkon, co nezklame

Uvnitř tabletu tepe procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 doplněný o 12 GB RAM typu LPDDR5. Co to znamená v reálu? Bez nadsázky cokoli, co na tablet hodíte, zvládne levou zadní. Hrál jsem na něm tituly jako Call of Duty: Mobile a Genshin Impact na nejvyšší nastavení grafiky a ani jednou jsem nezaznamenal žádné zadrhávání nebo propady FPS. Multitasking, tedy kombinace hraní, stahování aktualizací a občasné odpovídání na zprávy, byl také naprosto plynulý. Lenovo navíc implementovalo chladicí systém Legion ColdFront: Vapor, který zaručuje, že ani při dlouhých herních seancích nedojde k přehřátí.

Zvuk, který vtáhne

Zvuk je další oblastí, kde Legion Tab Gen 3 exceluje. Dvojice reproduktorů s podporou Dolby Atmos vytvoří prostorový efekt, který dodává hrám i multimediálnímu obsahu nový rozměr. A haptická zpětná vazba? To je kapitola sama pro sebe. Při každém výbuchu, střele nebo dokonce i při ùderu do země máte pocit, jako by se akce děla přímo ve vašich rukách. Je to detail, který ale dokáže herní zážitek posunout na vyšší úver.

Baterie, co vydrží

Kapacita baterie 6 550 mAh se možná nezdá jako zázrak, ale v kombinaci s optimalizací vydrží tablet i při intenzivním hraní až 12 hodin. A pokud potřebujete rychle dobít, Quick Charge 3.0 vám ušetří čas. Příjemné překvapení.

Závěr: Stojí to za to?

Lenovo Legion Tab Gen 3 je herní tablet, který dělá věci jinak a nebojí se experimentovat. Pro ty, kdo hledají výkonný přístroj na hraní, který zvládne i práci nebo zábavu, je tohle zařízení jasný kandidát. Za cenu 14 990 Kč získáte nejen tablet, ale i ochranné pouzdro a další příslušenství. Ačkoliv se najdou i levnější alternativy, Lenovo Legion Tab Gen 3 nabízí víc, než byste očekávali. Pokud tedy hledáte něco, co může plnohodnotně nahradit herní notebook na cestách, tady rozhodně nešlápnete vedle.

Lenogo Legion Tab Gen 3 lze zakoupit zde