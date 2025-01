Hackeři zablokovali slovenský katastr nemovitostí! Záloha neexistuje

Slovensko se v posledních dnech potýká s problémem nebývalých rozměrů. Neznámá hackerská skupina totiž napadla tamní katastr nemovitostí, který následně zcela zablokovala s tím, že za odblokování požadují hackeři tučné výkupné. Je tu však ještě jeden problém – podle dostupných informací totiž Slovákům chybí komplexní zálohy dat, kvůli čemuž je tak otázka obnovy v případě, že by se rozhodli výkupné nezaplatit, otázkou měsíců.

Útok, který potvrdila už i slovenská vláda, de facto celý realitní a hypoteční trh na Slovensku zastavil, jelikož jakákoliv práce s katastrem je v tuto chvíli nemožná. Katastrální úřady jsou tak proto zavřeny až do odvolání, které je zatím v nedohlednu. Jasno navíc není ani o tom, zda jsou zápisy lidí o vlastnictví nemovitostí v bezpečí – tamní vláda totiž na dotazy médií tímto směrem nereagovala. Portálu Živé.sk se však podařilo zjistit například to, že jsou úřady napadeny ransomwarem, který zašifroval data s tím, že odšifrování dokáží provést jedině útočníci. Kvůli chybějícím zálohám, kterými by šlo problém zčásti vyřešit jednoduše tak, že by se data katastru obnovila alespoň k určitému datu a následně se vše do aktuálního data doplnilo, by navíc mohla obnova celého systému trvat klidně i měsíce.