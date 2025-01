Nejlepší technologické produkty roku 2024

Olympiáda na HBO Max

Ať už si o olympiádě v Paříži myslí, kdo chce, co chce, pro mě to byla technologická revoluce. Poprvé v životě jsem měl možnost sledovat opravdu každý sport, každé utkání nebo závod, a to ať už živě nebo ze záznamu. Měl jsem možnost vybrat si komentátory anebo, což jsem preferoval je zcela vypnout a sledovat pouze video a zvuk z haly nebo závodiště. To je přesně to, jak si představuji sledování sportu v roce 2024. Konečně jsem měl možnost podívat se na všechny zápasy v basketballu, protože jsem je mohl upřednostnit před něčím, co jinak upřednostnila klasická televize. Sledování olympiády na HBO Max bylo zkrátka tím, co jsem si představoval a splnilo to veškerá má očekávání, a to i vzhledem ke kvalitě, ve které streamy běžely. Samozřejmě, vždy to může být o něco lepší, ale možnost volby prakticky čehokoli, co vás napadne od toho, co sledujete, po to kdo vám do toho kecá byla za mě prostě paráda a jsem rád, že konečně někdo tuto možnost přinesl a konečně za mě to, co mě zajímá neurčuje televize, ale vybírám si to já sám.

Vision Pro

Já vím co si nyní říkáte, přece není možné dát jeden produkt mezi nejlepší a zároveň nejhorší produkty letošního roku, ale vp řípadě Vision Pro zkrátka nemohu jinak. Z hlediska technologií je totiž Vision Pro naprosto jinde než jakákoli konkurence. Vše vypadá naprosto dokonale, vše funguje neuvěřitelně plynule a Vision Pro je prostě tím, co v roce 2024 ukazuje ne na letošní rok, ale na ty budoucí. Máte zkrátka pocit, že jste se ocitli v budoucnosti, někde mnohem dál než tam, kde jsme nyní a někde, kde technologie umí cokoli, cokoli, na co si vzpomenete. Samozřejmě nyní hodnotím jen hardware jako takový, protože bohužel co se využití týká, to patří do kategorie toho nejhoršího, co letošní rok přinesl. Ovšem je to stejné, jak abyste hodnotili F1. Je to sice nejrychlejší auto na světě na okruhu a má technologie, které nic konvenčního nedokáže překonat, ovšem na nákupy bude lepší prakticky cokoli jiného než F1 a přesně to je problém Vision Pro. I tak je to pro mě však to nejúžasnější, co jsem měl možnost letos z hlediska hardware zažít. I když je pravda, že jsme si je koupil hlavně kvůli synovi, kterého natáčím v imerzivním formátu.

Ray-Ban Meta

Ray-Ban Meta mě baví hned ze dvou důvodů. Tím prvním je to, co zkrátka umí a díky čemuž je považuji za nejužitečnější chytré brýle současnosti. Zkrátka máte na očích něco, co umí kdykoli a kdekoli jen díky vašemu hlasovému příkazu udělat fotku nebo video, přehrát hudbu a pokud používáte angličtinu, tak můžete také používat AI od Meta. Vše funguje naprosto perfektně, kvalita videa fotek je na to, z jakého zařízení pochází perfektní a také zvuk je ucházející. Co se mi líbí je možnost streamování obrazu v takzvaném POV například přes WhatsApp, kdy se může dívat volající přesně na to, co vidíte vy. Další důvod, proč mě Ray-Ban Meta baví a proč je miluju je fakt, že si koupíte brýle a Meta vám je neustále aktualizuje a vylepšuje o věci a funkce, které by vás na začátku ani nenapadly, jako je například simultánní překladač nebo mnoho dalšího. Za mě je toto nejlepší produkt letošního roku vzhledem k poměru mezi cenou a výkonem.

Základní Mac mini M4

Když se budeme bavit o opravdu základním Mac mini M4 za 17 490Kč, tak se bavíme z mého pohledu o zcela revolučním počítači v oblasti poměru ceny a výkonu. samozřejmě, za tuo cenu dostanete jen počítač a je potřeba mít monitor, klávesnici a myš, ovšem i přes to, je Mac mini za danou cenu dostatečný ro naprostou většinu uživatelů a je to ideální stroj pro kanceláře, studenty nebo domácnosti a v podstatě pro každého, kdo používá svůj počítač jen jako hobby záležitost nebo v práci dělá běžné kancelářské věci. Poměr mezi cenou a výkonem který se Applu podařil u tohoto stroje nabídnout je zkrátka perfektní a ve spoustě ohledech i bezkonkurenční.

ChatGPT

I přesto, že ChatGPT byl dostupný již od konce roku 2022, až v letošním roce se toho naučil tolik, že vám skutečně dokáže ulehčit život. Dokáže vám poradit dam, kde tápete. Je jedno, zda potřebujete udělat jednoduchou smlouvu na prodej nějaké věci nebo vylepšit seo na svém webu, zkrátka cokoli vás napadne, s tím vám ChatGPT dokáže pomoci. Vše má samozřejmě i dnes své limity a je potřeba si po něm věci alespoň pročíst, ne-li kontrolovat. Je to však neuvěřitelný nástroj, který vás dokáže nasměrovat a poradit. Když se jej naučíte správně využívat a nechcete aby dělal práci za vás, ale aby vám pomáhal ji dělat a vylepšovat, pak budete díky tomuto nástroji mnohem efektivnější a lepší než kdy dřív. Vše je opravdu jen o tom, jak jej dokážete využívat a co vše si necháte poradit.