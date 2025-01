Geniální marketing: Apple schválně nastavuje sklon displeje MacBooků v obchodech do špatného úhlu!

Zaměstnanci obchodů Apple Store na celém světě mají nařízeno, do jakého přesného úhlu mají otevřít displeje u všech vystavených MacBooků, ale také iMaců a displejů. Jedná se úhel 104 stupňů a pokud si myslíte, že je to nejlepší úhel pro sledování displeje, jste na omylu. Je to totiž přesně napak. Tento úhel nevyhovuje prakticky žádnému zákazníkovi, jenž zavítá do Apple Storu a je jedno zda je vysoký nebo nízky. Díky tomuto nastavení musí každý, kdo se chce na produkt blíže podívat zít displej do ruky a nastavit sklon tak, aby na něj viděl. Právě díky tomuto kontaktu, kdy doslova obejmete displej a něco na produktu nastavujete, dojde k asociaci, že produkt je již v podstatě váš a vy si nastavujete svůj vlastní MacBook, iMac nebo displej.

Díky této asociaci následně dojde k tomu, že se zvyšuje pravděpodobnost koupě daného produktu. Nechcete přece odcházet z prodejny bez „vašeho“ MacBooku, který jste si již osahali a přizpůsobili sami sobě. I když se to na první pohled zdá jako drobnost, jedná se o geniální marketingový tah, díky kterému Apple zvyšuje prodeje svých produktů v maloobchdní síti prodejen Apple Store, ale také u svých partnerů v APR a dalších autorizovaných sítích prodejců. Pokud vás tedy sklon displeje, který mají produkty Applu nastaven v obchodě štve a musíte jej vždy upravit, pak se marketing Applu skutečně podařil.