Apple chystá přejmenování tohoto oblíbeného iPhonu!

Doba, kdy jsme mohli vybírat z modelů XS či XR, popřípadě 8 (Plus) a X, je již dávno pryč. Za poslední roky se totiž názvy jednotlivých modelových řad iPhonů už zcela ustálily. O to překvapivější jsou proto nové zprávy velmi spolehlivého leakera Majin Bu, který se svými předpovědmi v minulosti trefil nesčetněkrát přímo „do černého“. Jeho zdroje totiž nyní přišly s tím, že se Apple chystá jeden z iPhonů přejmenovat.

Řeč je konkrétně o chystané čtvrté generaci iPhonu SE, kterou zná doposud svět logicky pod názvem „iPhone SE 4“. Právě ten však Apple podle leakera nepoužije, zřejmě ve snaze co nejvíce podtrhnout, že se nejedná o recyklát podobný předešlým dvěma generacím, či snad proto, že bude obecně nový SE odpovídat více dnešní době. Nový název tohoto modelu by měl být údajně iPhone 16E, kdy pod E by se mohla skrývat buď zkratka „Edition“ (tedy edice), nebo Entry (tedy vstup do světa iPhonů). Přejmenováním by si tak Apple zajistil, že z hlediska názvů bude jeho portfolio perfektně sladěné a dost možná i přehlednější.

Fotogalerie #2 iPhone SE 4 1 iPhone SE 4 2 iPhone SE 4 3 iPhone SE 4 4 Vstoupit do galerie

Co se týče dalších zpráv o iPhonu SE 4 nebo teď už spíš 16E, leaker víceméně jen zopakoval, co jsme slyšeli od zdrojů z dřívějška. Potvrzen byl například design vycházející z iPhonů 14, OLED displej či akční tlačítko na boku telefonu. Určitým zklamáním by pak mohly být barvy – počítá se totiž údajně jen s bílou a černou.